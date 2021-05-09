هيئة الأوقاف تفتح باب الحجز لإسكان الشباب في السادات والعاشر من رمضان أول يونيو

أعلنت هيئة الأوقاف عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية والعاشر من رمضان محافظة الشرقية للجمهور من جميع المحافظات اعتبارا من 1/6/2021 وحتى 30/6/2021 عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز من مبلغ وقدرة 15000 لنموذج رقم (2) ومبلغ وقدرة 20000 لنموذج رقم (3) وتحصيل مبلغ وقدرة 300ج ثمن كراسة الشروط.

وناشدت الهيئة من يرغب فى التقدم تقديم ملف يحتوى على الاتى:-

1- اصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750ج للمتزوج ولا يزيد عن 3500ج للاعزب

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج

4- اصل ايصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه )

5- صورة ايصال جدية الحجز

6- كراسة الشروط

1- ثانيا:- مد فترة سداد باقى المقدمات للذين تنطبق عليهم الشروط فى وزارة الاسكان والعاملين المتقدمين بقطاع الأوقاف اعتبارا من 1/4/2021 وحتى 30/6/2021م