الاحتياطي الذهبي يسجل 4.13 مليار دولار في ابريل الماضي ..تفاصيل

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب بنهاية ابريل الماضي إلي 4.13 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري في تقرير صادر عن زيادة معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية ابريل الماضي بقيمة طفيفة عما كان عليه في مارس السابق له.

وأضاف البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي لمصر وصل الي 40.343 مليار دولار بعد أن وصل إلي 40.337 مليار دولار دولار في مارس الماضي .



ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية بخلاف الاحتياطي من الذهب باعتباره أحد مكوناته الرئيسية .



ويساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي أو التأثير علي نموه عددا من المصادر الرئيسية من أبرزها عوائد وايرادات قناة السويس و الصادرات المصرية و إيرادات القطاع السياحي و تحويلات المصريين العاملين في الخارج بخلاف المنح والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية التي يتم الحصول عليها من شركاء التنمية والدول الصديقة.



وفي شهري مارس وابريل من العام الماضي شهد الاحتياطي النقدي لمصر تراجعا بمقدار 10مليارات دولار تقريبا نظرا لتداعيات ىجائحة كورونا في مصر وما تلاها من تدخل البنك المركزي المصري لمواجهة تلك الموجات والتصدي لها وتدبير احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية والمواد الخام بالإضافة إلي سداد عدد من الالتزامات الدولية.