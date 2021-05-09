إزاي نوصل لكده.. مساعد مخرج الاختيار2 يحكي أصعب مشاهد المسلسل.. فيديو

أصعب مشاهد

كشف إبراهيم فرج، مساعد مخرج مسلسل الاختيار 2، أصعب مشاهد المسلسل.



وأضاف "فرج"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الفنانين المشاركين في المسلسل قاموا بالاتصال بأهالي الشهداء للحصول على معلومات عن الشهيد، وهناك من أهالي الشهداء من قام بإعطاء متعلقات شخصية للشهيد للفنانين"، مؤكدا: "كانوا متعاونين لأقصى درجة".



وتابع: "هناك لقطة معينة في مشهد اقتحام قسم كرداسة، وهي عندما قاموا باقتحام القسم، وهجموا على مأمور قسم كرداسة، فيمكن القول بأن هذه من أصعب المشاهد على المستوى الإنساني، وشعرنا أن فيه حاجه غلط، وإزاي نوصل لكده وكنا متضايقين".



وأشار: "بذلنا مجهود كبير والتعب ظهر على الجميع"، متابعا: "منذ ذهابا لمكان التصوير وحتى الانتهاء لا نجلس أبدا، بنكون واقفين ونجري ونفكر"، موضحا: "مساعد مخرج مسلسل الاختيار 2،: "أثناء العمل كنا بنطلب سندوتشات علشان ناكل وإحنا واقفين حتى لا نأخذ ساعة بريك".

