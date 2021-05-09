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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في مباراة بطلها صالح جمعة.. سيراميكا كليوباترا تمطر شباك بيراميدز برباعية

سيراميكا - كليوباترا
سيراميكا - كليوباترا

أمطر فريق سيراميكا كليوباترا شباك منافسه بيراميدز برباعية من الأهداف الرائعة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول.. 

مرر صالح جمعة كرة عابرة للقارات رائعة ليتسلمها شادي حسين ببراعة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة 43.

وبعد الهدف بثلاث دقائق مرر صالح جمعة كرة رائعة أخرى ليتسلمها أحمد ياسر ريان ويسدد صاروخية ليقلب الطاولة ويتقدم سيراميكا 2-1.

وسجل بيراميدز هدفا في الدقيقة 17 من عمر المباراة بعد حصوله على ركلة جزاء تسبب فيها رجب بكار وسجلها رمضان صبحي. 

الشوط الثاني..

مرر محمد ابراهيم كرة بينية مميزة في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني داخل منطقة جزاء بيراميدز، ليتسلمها أحمد ياسر ويسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لصالح سيراميكا كليوباترا.

في كرة ثابتة تسلمها أحمد محسن قلب دفاع فريق سيراميكا كليوباترا وجهها نحو شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز وتسقط من يده ليكمل عليها محسن ويسكنها الشباك وتصبح النتيجة 4-1.

التحم أحمد فتحي مع أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا في الهواء، وسقط ملقياََ على الأرض غارقاََ في الدماء التي غطت وجهه. 

وتوقفت المباراة لتلقي فتحي العلاج داخل أرضية الملعب، وبالفعل تم استدعاء الجهاز الطبي لعلاج الجوكر. 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا الى النقطة 30 ليحتل المركز الخامس بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 34 في المركز الثالث. 

سيراميكا كليوباترا بيراميدز الدوري الممتاز صالح جمعة محمد ابراهيم أحمد محسن

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