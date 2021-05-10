أهالي بني سويف يتنافسون في تقديم وجبات ساخنة لإفطار ركاب القطارات

يواصل أهالي محافظة بني سويف، كرمهم في إفطار ركاب القطارات وتنامست في ذلك العديد من الجمعيات والمؤساات الخيرية في الشهر الكريم.

وقام فريق من مؤسسة محسن مبارك الخيرية ببني سويف، بتوزيع ، 2000 وجبة إفطار على ركاب القطارات المتجهة من وإلى محافظات الوجه القبلي اثناء توقف القطار بمحطتي الواسطى وبني سويف.

وضم فريق المؤسسة 50 شابًا متطوعًا قاموا بإعداد وتجهيز الوجبات، ونقلها إلى محطتي السكة الحديد بمدينتي الواسطى وبني سويف، وتواجدوا في الساعة السادسة مساءًا ومع توقف القطار بالمحطتين دخل الشباب لعربات الركاب وقاموا بتوزيع الوجبات عليهم.

وقال النائب احمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة ، إنّ تقديم وجبة إفطار لركاب القطارات بمحطتي الواسطى وبني سويف، واجب علينا نحو أبناؤها وأشقاؤنا المسافرين خلال هذا الشهر الكريم، فنحن في شهر مليئ بالخيرات.

وأضاف "مبارك" أن المؤسسة توفر السلع الغذائية الأساسية المتنوعة، في القرى الفقيرة، للأسر الأكثر احتياجا، يتم توزيعها عليهم من خلال فريق عمل من الشباب والفتايات، بهدف رفع العبء عن كاهل البسطاء، خلال شهر رمضان الكريم.

مشيرا إلي أن يتم توفير 3 الأف وجبة إفطار وسحور يوميًا، يقوم شباب وفتايات المؤسسة بتوزيعها على الأسر بالقري الأكثر إحتياجًا بنطاق مراكز وقرى محافظة بنى سويف، إضافة إلى توزيع أكثر من ٥٠ ألف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بقري المحافظة.

وأشاد ركاب القطارات بالمبادرة ووجهوا الشكر للقائمين على العمل بمؤسسة محسن مبارك الخيرية، ولأهالي بني سويف على كرم الضيافة، خاصة فى شهر رمضان، مشيدين بمعاملة الشباب المتطوعين اثناء توزيعهم الوجبات وعبوات العصائر وزجاجات المياه المعدنية .

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رئيس جامعة بني سويف: توفير لقاح فيروس كورونا لأهالي المحافظة



من جانب آخر أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لأهالي المحافظة داخل المستشفى الجامعي دون حجز مسبق، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة على توفير اللقاح للمستشفى الجامعي تسهيلاً على مواطني المحافظة.

وتفقد الدكتور منصور حسن، اليوم، مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية أثناء توافد المواطنين لتلقي اللقاح، يرافقه الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية والأطباء.

واطمأن الدكتور منصور حسن، خلال الزيارة على كفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية وثلاجات حفظ اللقاحات، وآلية تسجيل البيانات، حيث يضم المركز غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية بعد التطعيم.

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