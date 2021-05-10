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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 6 في إطلاق نار بعيد ميلاد بولاية كولورادو الأمريكية وانتحار المنفذ

إطلاق نار في أمريكا
إطلاق نار في أمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا فتح النار في حفل عيد ميلاد في ولاية كولورادو، وقتل ستة أشخاص قبل ان ينتحر.

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مقتل 6 وإصابة شخص إثر حادث إطلاق نار بحفل في كولورادو .. فيديو

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إغلاق ميدان تايمز سكوير في نيويورك بعد حادث إطلاق نار

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل في حديقة منزلية متنقلة على الجانب الشرقي من كولورادو سبرينجز، وفق ما نقلته إذاعة "ان بي ار" الأمريكية.

كما ذكرت صحيفة كولورادو سبرينجز جازيت أن الضباط وصلوا إلى المكان حيث عثروا على ستة قتلى ورجل مصاب بجروح خطيرة توفي لاحقًا في المستشفى.

وكان مطلق النار المشتبه به صديق إحدى الضحايا في الحفلة التي حضرها الأصدقاء والعائلة والأطفال. وقالت الشرطة إنه دخل إلى الداخل وفتح النار قبل أن يطلق النار على نفسه.

ولم تكشف الشرطة يوم الأحد عن هوية مطلق النار أو الضحايا. لم يصب الأطفال في الهجوم ووُضعوا مع أقاربهم.

 

 

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