تفحم سيارة بالكامل.. السيطرة على حريق بمعرض سيارات دون إصابات بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق اندلع بمحل لتأجير وبيع السيارات، فجر اليوم الاثنين، بمنطقة ميامي، بشارع 45، بحي المنتزة أول شرق الإسكندرية، دون إصابات.



ووفقًأ لروايات شهود العيان، تسبب الحريق، الذي اندلع فجأة بينما كان المحل مغلق تمامًا، في تفحم محتويات المعرض بالكامل، بالإضافة إلى تفحم أحد السيارات المتواجدة أمام المعرض.

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وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم المنتزة أول، بنشوب حريق بمعرض سيارات بنطاق القسم.



وعلى الفور، هرع ضباط القسم، وقوات الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، للسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق اندلع في المحل قرب الفجر، وكان المحل مغلق تمامًا، ولم يتم معرفة سبب الحريق حتى الأن. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون إصابات.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.