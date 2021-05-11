عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 11 /5 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الثلاثاء 11 ايار- مايو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 
 

برج الحمل


مهنياً: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك، تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على طرح الأمور بمهارة

عاطفياً: تحسم أمرك وتباشر مشروعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة

صحياً: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك
 


برج الثور


مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً جديدة متزامنة مع حظوظ على صعيدك المهني والمالي فاستغل هذه الفترة الجيدة لصالحك

عاطفياً: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية

صحياً: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك

 

برج الجوزاء


مهنياً: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً في كل ما نويت لتحقيقه مهما عاكستك الظروف

عاطفياً: تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج او ارتباط ممكن في النصف الثاني من الشهر

صحياً: أنت مدعو على اقتراب فصل الصيف إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يومياً

 

برج السرطان


مهنياً: إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك

عاطفياً: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافىء وإيجابي

صحياً: حاول ان تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة

 

برج الأسد


مهنياً: تنسى خيبة امل سابقة، فتطلّ على يوم اكثر وعدًا على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّراً مهما ومفاجآت ايجابية

عاطفياً: قد تتراجع حرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط وربما يحدث فراق بين الطرفين

صحياً: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده. 
 

برج العذراء


مهنياً: تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية

عاطفياً: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية، لكنك تتوصل إلى التعامل معها كما يجب

صحياً: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك

 

برج الميزان

 

مهنياً: حافظ على هدوئك ولا توقع عقداً ولا تبدأ مشروعاً، تأكد من كل شيء فقد تصاب بخيبة أمل لم تكن تتوقعها على الإطلاق

عاطفياً: قد يفاجئك الشريك ببعض الأمور التي قد تدفعك إلى التريّث وعدم التصرف معه بعشوائية

صحياً: تراودك بين الحين والآخر أفكار سود تتعلق بوضعك الصحي، منها الخوف من إصابتك بمرض خبيث، لا تخف

 

برج العقرب


مهنياً: تعيش يوماً من الانفتاح والصداقة العارمة، ويشاطرك بعضهم الآراء والمثاليات والنظرة إلى الأمور

عاطفياً: قد تمرّ بأزمة وتعيد النظر في العلاقة، وتلمس جوّاً من الفوضى والارتباك حولك، حتى لو لم تكن معنياً بهما

صحياً: المغريات كثيرة وقد تجعلك تضعف أمامها، المطلوب المقاومة والإرادة الصلبة للتخلص من أزمتك الصحية

 

برج القوس    

                      
مهنياً: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار، ودراسة المقترحات التي قدمت لك

عاطفياً: تكون متحمّساً لإنجاح علاقتك العاطفية والعائلية، وتفرح بخبر سارّ أو بلقاء مميز

صحياً: شارك في الأنشطة ولا تبق وحيداً، إشارات إيجابية في هذا النطاق

 

برج الجدي


مهنياً: مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية 

عاطفياً: استشر الشريك ولا تكن منطوياً، وابحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح

صحياً: ليكن القول المأثور العقل السليم في الجسم السليم عنوانك اليومي للمحافظة على صحتك. 

 

برج الدلو


مهنياً: كن حذراً من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك تسير بشكل أفضل على عكس الأيام السابقة

عاطفياً: امكانات عاطفية ابتداءً من اليوم، تفرح بمستجدات وتنعم بأجواء مناسبة وأحلام وردية أو بمواعيد جميلة

صحياً: محاولة القيام بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي.

 

برج الحوت  

     
مهنياً: تكون نشيطا ولديك قدرة كبيرة لفهم الامور المهنية بشكل واضح واتخاد القرارات بشكل صحيح

عاطفياً: تخيب آمالك اليوم قليلاً وتشعر بالتعب نتيجة مجهود ضاع سدى، وتبدو مضطرباً بسبب بعض الأوضاع المتعثرة

صحياً: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية

التواصل الاجتماعي الأبراج برج الحمل الفترة المقبلة اجتماع برج الدلو برج الحوت الصعيد التوت مهنيا وعاطفيا وصحيا

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 10 إلى الجمعة 16  ابريل 2021

توقعات الأبراج ليوم الجمعة ٩ أبريل

حظك اليوم الاربعاء 7 -4 -2021

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اكتشف ما يخبئه برجك

ترشيحاتنا

كارتيرون: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 28.. إحباط اغتيال السيسي واستشهاد عمر القاضي

أصل الحكاية| شراكة تاريخية.. القصة وراء مرسيدس مايباخ

انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى .. واستمرار القصف المتبادل| فيديو وصور

القومي للمرأة: الاغتصاب الزوجي عنف موجه ونحتاج توعية دينية

العثور على عشرات الجثث الطافية في الهند بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

فاكهة الصيف.. فيها سم قاتل أم الحكاية مضاربة تجار.. تحليل

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة سمير غانم

العثور على عشرات الجثث الطافية في الهند بسبب كورونا

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الوضع حرج.. الإعلامي رامي رضوان يرد على شائعات وفاة الفنان سمير غانم

حسن الرداد يرد على شائعات وفاة سمير غانم

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ