حظك اليوم
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 9/5/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 9 - مايو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل
مهنياً: يشير هذا اليوم الى فرص مالية جديدة واسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء او معتقد او موقع للاستفادة من هذه الفرص
عاطفياً: حاذر من اثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك ومراسلاتك
صحياً: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل
برج الثور:
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الانظار
عاطفياً: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره
صحياً: قد تتلقى عرضاً او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية
برج الجوزاء
مهنياً: بعض الظروف المتعلّقة بوضع اداري قد يربكك لكنك تجد الحل سريعاً
عاطفياً: العلاقة ببعض النساء مهمة جداً وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاً
صحياً: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام
برج السرطان
مهنياً: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمرّ امامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك
عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك
صحياً: انتبه إلى وضعك الصحي، فأنت تحب الأكل الدسم ولا تحسب حساباً للعواقب.
برج الاسد
مهنياً:فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياً
عاطفياً: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع
صحياً: إمنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني
برج العذراء:
مهنياً: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك
عاطفياً: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما
صحياً: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطراً جداً بسبب الإهمال
برج الميزان
مهنياً: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية، ودراما تطال بعض الاصدقاء، أو إرث تحصل عليه
عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة
صحياً: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور
برج العقرب:
مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة
عاطفياً: في هذا اليوم تكون اكثر تأفّفاً وتململاً في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك
صحياً: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال
برج القوس:
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك
عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي
صحياً: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريباً
برج الجدي
مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها
عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب
صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية
برج الدلو:
مهنياً: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.
عاطفياً: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما
صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة.
برج الحوت:
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية ومهنية جديدة، تُفتح امامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية
عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم
صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين