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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 9/5/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 9 - مايو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 
 

برج الحمل


مهنياً: يشير هذا اليوم الى فرص مالية جديدة واسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء او معتقد او موقع للاستفادة من هذه الفرص

عاطفياً: حاذر من اثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك ومراسلاتك

صحياً: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل
 


برج الثور:


مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الانظار

عاطفياً: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره

صحياً: قد تتلقى عرضاً او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية
 

برج الجوزاء


مهنياً: بعض الظروف المتعلّقة بوضع اداري قد يربكك لكنك تجد الحل سريعاً

عاطفياً: العلاقة ببعض النساء مهمة جداً وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقاً

صحياً: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام

برج السرطان


مهنياً: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمرّ امامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك

عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك

صحياً: انتبه إلى وضعك الصحي، فأنت تحب الأكل الدسم ولا تحسب حساباً للعواقب. 

برج الاسد


مهنياً:فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياً

عاطفياً: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع

صحياً: إمنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني
 

برج العذراء:


مهنياً:  يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك

عاطفياً: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما

صحياً: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطراً جداً بسبب الإهمال
 

برج الميزان


 مهنياً: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية، ودراما تطال بعض الاصدقاء، أو إرث تحصل عليه

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة

صحياً: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور
 

برج العقرب:


مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة

عاطفياً: في هذا اليوم تكون اكثر تأفّفاً وتململاً في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك

صحياً: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال
 

برج القوس:  

                        
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك

عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي

صحياً: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريباً
 

برج الجدي


مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها

عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب

صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية


 

برج الدلو:


مهنياً: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.

عاطفياً: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما

صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة. 
 

برج الحوت:   

    
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية ومهنية جديدة، تُفتح امامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية

عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين

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