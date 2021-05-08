توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 8/5 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برجك اية

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 08 الى الجمعة 14 مايو- ايار 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

بالنسبة لحركة القمر



بداية الاسبوع وجود القمرفي برج الحمل الناري يوم السبت والاحد ثم ينتقل الى برج الثور الترابي ايام الاثنين والثلاثاء بعدها ينتقل الي برج الجوزاء الهوائي ايام الاربعاء و الخميس والجمعة

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني



من افضل واجمل الاسابيع تسوية مهنية دراسية امورك سهلة بداية سريعة النمط وجود الشمس في الثور وعطارد في الجوزاء طالع ايجابي. وسوف تلحظ نشاطاً اجتماعياً ويجعلك اكثر قدرة على التفاوض والانفتاح وترك بصمات جيدة على بعض الاتصالات كما يسهل حياتك المهنية والشخصية والعامة فيحالفك الحظ وتنفرج الهموم. قد تحصل على ارباح غير متوقعة



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي



هذا اسبوع ممتاز لأن مساعيك ناجحة ونياتك صادقة تجاه الاحباء. تستطيع إقامة جسور جديدة بهدف تقريب المسافة بين الطرفين إذا كان هنالك من بعد أو جفاء. رومانسية هي الظروف ملائمة جداً للمغازلة والتودّد فلا تكابر. أظهر استعداداً أكبر لملاقاة الحبيب في منتصف الطريق. إطو صفحة الماضي إذا دعت الحاجة وغضّ الطرف عن المساوىء إذا أمكن. أما بالنسبة الى العلاقة المتينة فقد تشتدّ وتقوى ولن يقف في دربها عائق ولن تستطيع التدّخلات الخارجية او غيرها من زعزعتها.



برج الثور

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:



تعيش اجمل اللحظات وتتحمس لتجربة جيدة وتظهر انفتاحا على موضوع جديد ان الجو الفلكي يدعمك بفرص عديدة لتحسين أسلوبك ويؤمن لك مجالات كثيرة لإرضاء المسؤولين تحصل على كل الدعم والتقدير المطلوب بقرب الآخرين منك حتى لو قمت بارتكاب خطأ ما. لكن من الضروري جدًّا ان تمتنع عن محاسبة الآخرين من زملاء وموظفين وغيرهم، قد تحظى بخبر جديد او تحقّق إنجازًا مهمًّا. تزدهر العلاقات العامة والمهنية بشكل خاص وتلمس رضى الكثيرين من حولك فلا تكن خَجِلاً شارك في ورش العمل والمؤتمرات وأقم علاقات وديّة مع الجميع .



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:



تتسمّ الاجواء العاطفية بقرار سريع تقوم به وقلب لصفحة عاطفية، فإما يخفق قلبك بسرعة على اثر لقاء ما يغيّر المنحى، أو يبرد فجأة باتجاه شخص فتقرّر الرحيل. قد لا تكون الاسباب مقنعة، لكنك تترك العنان لأحاسيسك وترفض ان تناقش الطبيعة والأهواء لذلك لا تتردد بتلطيف الاجواء فقد يؤثر الركود والهدوء سلبا على استقرار العلاقة.

برج الجوزاء

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:



تحصل هذا الاسبوع على فرصة ثمينة لاحراز تقدم وانتصار فترى الأمور من منظار مختلف تماماً عن السابق. فأنت إيجابي التفكير ومنطقي لا تتردد في مواجهة الواقع بتجرّد وموضوعية. تناقش بهدوء وبحماسة أيضاً بثقة. وقد تفاجىء الخصم بثباتك ومتانة أعصابك. جهّز نفسك للخروج من المكتب وللقيام بزيارات عمل اوتلبية دعوات اجتماعية ومهنية. وقد تسافر في رحلة عمل أوتحضر مؤتمراً وتشارك في ورشة، ذلك تأهيلاً لقدراتك وكفاءاتك. أمّا أبرز ما تتميّز به فهوقدرتك الهادئة على التواصل والتفاهم مع الآخرين.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:



في الحقيقة تعجبني تأثيرات الكواكب بالنسبة الى وضعك العاطفي بسبب دفء تأثير كوكب الزهرة حاملاً وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات. تشعر بالراحة والهناء، ولا بد من أن ينعكس الوضع النفسي هذا على مجرى العلاقة مع الحبيب أوالشريك فتسود الرومانسية ويسيطر جودافىء بين الفريقين. قد تقع في الحب إذا كنت عازباً أويغريك وجه جديد فتهتم لأمره وتراقب تحركاته، كما قد تبدأ قصة حب بصورة مفاجئة وغريبة، إذ تؤدي المصادفة دوراً رئيسياً في جميع الأحوال.



برج السرطان



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:



يختبر الفلك قدراتك على التحمّل، وتكثر الواجبات بصورة ملموسة وتتراكم أحياناً وتتزامن لتسبّب لك بعض القلق . وربّما تجد نفسك مشغولاً بواجبات الزملاء والأقرباء ايضًا. لكن بالرغم من الديناميكية التي تتمتع بها أدعوك الى تنظيم جدول اعمالك والابتعاد عن السهر واللهو. أنت بحاجة الى كل طاقتك كي تكمل الأعمال بشكل ناجح.قد تشعر بالتعب والإرهاق وربّما تعاني وعكة صحية تبعدك بعض الشيء عن المكتب. لذلك لا تتله وقت العمل ولا تضيّع الوقت الثمين. أدعوك الى الاستعانة بالزملاء والأصحاب ولا سيّما في الأعمال الثانوية والتي تتطلّب وقتًا طويلاً للانجاز. ركّز اهتمامك على الأولويات.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:



يتحدث الفلك عن جو متوتر وذلك بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بالحبيب تبدو مواقف متقلبة فتشعر ببعض القلق تجاه سير الأمور الشخصية أو العائلية. قد تعيش العلاقة الجديد او المتارجحة ظروفا صعبة ومن الضروري معالجة الامور الطارئة بنضج ورصانة اذا شئت المحافظة على استمرارية العلاقة والافضل ان تعتذر عمّا بدر منك من تصرفات مسيئة وتسارع الى التكفير عن ذنوبك.



برج الاسد

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:



عسى أن لا تكون قد سبّبت لاستقرارك المهني تراجعاً في الاسابيع الماضية، وأن لا تكون قد وضعت نفسك في مواقف محرجة لأنك تحتاج الآن الى الدعم والتعاطف في سبيل التقّدم وإحراز النجاحات. لا تضيّع الوقت الثمين، بل اسعَ لحل المشاكل وتسويتها.في جميع الاحوال تتخطى العقبات بذكائك وحنكتك. افتح عينيك جيدًا وتأقلم مع الظروف السائدة وقد تظهر بعض العقبات الشخصية التي تتزامن مع ضغوط مهنية فحاول التنسيق جيّدًا بين الواجبات تفاديًا لأي تقصير او تراجع.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:



تفرح هذا الاسبوع المليء بالتطورات السعيدة التي تعيد الثقة الى عواطفك والى العلاقة أيضاً. قد تفتح أمامك أبواب المصالحة والتوافق وتظهر بوادر انفتاح وسهولة في الانسجام مع الحبيب، فإذا أردت التطرق الى موضوع حساس أوشائك يحالفك الحظ بالتأكيد ويطمئن بالك وتختفي هواجسك. باستطاعتك تعزيز الروابط المحبة بينكما وتقوية الحواجز لمنع المتطفلين أوالحاسدين من التأثير في مجرى العلاقة. سوف تلمس تأثيرات كوكب الزهرة من خلال تعاطف الحبيب مع متطلّباتك العاطفية وقد تتلقّى هدية اومبادرة جميلة وبسيطة لكنّها بالنسبة اليك تعني الكثير.



برج العذراء

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:



إنه اسبوع مميّز بسبب تجمع الكواكب في برج الثور بحيث يكون لهذه الكواكب تأثيرات ملموسة على تحركاتك وحياتك اليومية، إذ تنشط الدعوات والاتصالات وربّما تتفاجأ بسفرة الى الخارج. تكون معظم التحركات والمفاوضات ناجحة إذ تذهب نحوأهدافك بثقة وتقدّم أفكارك مقرونة بحجج مقنعة فتقلب المعطيات لمصلحتك وتدور العجلة بشكل مُرضٍ جدًّا.تعزّز الشمس والقمر حضورك وتقدّم لك فرصًا كثيرة للقاء اشخاص يثيرون اهتمامك ويخدمون مصالحك بالفعل.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:



قد لا تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب الى شعورك بالاستياء أو التعب. كما أن المشكلات المنزلية أو العائلية تجعلك إنساناً قلقاً وغير متعاطف كلياً مع الحبيب. بل قد تتذّمر مرات عدة من القيود والمطالب التي يفرضها عليك الحبيب.لا بدّ من ان تشعر ببعض الضغوط على هذا الصعيد؛ قد تكون الضغوط لأسباب متنوّعة ولا علاقة لها بالوضع العاطفي كالمتاعب المهنية او المالية



: برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:



تلمس توترا في الاجواء وقد يكون اسبوعا مرهقًا للأعصاب أو ربّما محبطًا لبعض الآمال. كما قد يحمل انفعالات قوية وتحديات صعبة. فكن مستعداً! تمالك اعصابك وعالج الامور بمنطق وتجنب ردات الفعل العنيفة ، ان وجود القمر وانتقال الزهرة الى يسببان التنافر والتوتّر فلا مبرر لإثارة المشاكل بل اطلب مهلة ريثما تنجلي الأمور وتشتد فرص النجاح. لا تهدم بتسرّعك وانفعالاتك ما يتطلّب منك جهودًا جبّارة للبناء، إعرف كيف تحمي استقرارك وحاول تقريب وجهات النظر نظم وقتك جيدا والتزم بالمواعيد بدقة.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:



يتميز هذا الاسبوع بانتقال الزهرة الى برج الجوزاء الصديق فتنعم بعلاقات ودية مع المحيط، وبصداقات مميزة تلعب دوراً في توجهاتك واتزانك العاطفي. تعيش تواطؤاً مع الحبيب وتقارباً وتفاهماً، تتسمّ الاجواء العاطفية بقرار سريع تقوم به وقلب لصفحة عاطفية، فإما يخفق قلبك بسرعة على اثر لقاء ما يغيّر المنحى، أو يبرد فجأة باتجاه شخص فتقرّر الرحيل. قد لا تكون الاسباب مقنعة، لكنك تترك العنان لأحاسيسك وترفض ان تناقش الطبيعة والأهواء.



برج العقرب

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

انطلاقة مهنية مشجعة تتركز اهتماماتك على الموضوع المالي وربما لديك استحقاقات مهمة حيث يترتب عليك دفع أقساط متأخرة أوبحث موضوع تمويل أوقرض. لا بدّ ان تسمع أخبارًا سارة تتحسّن المعنويات بشكل كبير وقد تسمح لك الظروف بالتالي القيام برحلة أوالمشاركة في مؤتمر. باستطاعتك تحقيق إنجازات عديدة سواء على الصعيد الاجتماعي أوالدراسي أوالمهني. كما قد ترغب في اختيار مجال جديد يعزّز الثقة بنفسك ويزيدك إشراقًا وعزيمة. وتذكّر أن الأرباح التي يعدك بها الفلك ليست بالضرورة ماديّة، بل قد تكون معنوية كجائزة تقدير أوميدالية أورسالة تعريف أوصداقة جديدة.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يطمئن القلب بالتأكيد إذ لا اسباب للخلافات الثقيلة. بإمكانك أن تعيش حبا جميلاً فعلاً لأن الجوالعام ممتاز فيها. ضع صراحتك جانباً وتمتع بدفء العواطف. يكون اسبوعا ممتازاً للارتباط ولتأكيد النيات والزواج أواعلان خطبة. لا تدع قطار الحظ يفوتك الآن فمن يدري متى يعود ليقلّك مجددًا! إذًا يبشّرك بالخير فإذا كنت عازبًا تكون احتمالات التقرّب من شخص ما عالية جدًّا ولمَ لا؟ قد تتطوّر العلاقة السطحية لتصبح جديّة بعد فترة.



برج القوس

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تبتسم لك السماء فلحسن الحظ توجد الكواكب في مواقع فلكية إيجابية بالنسبة الى برجك ومتعاطفة معك لكن عليك أن تكون متيقظاً وذهنك حاضراً ومتنبّهاً لكل ما يدور حولك من أحداث ومجريات أوتطورات. إنه بالتأكيد اسبوع رائع، تبدأ فيه صفحة جديدة في حياتك تكون حافلة بالتقدّم والازدهار. لكن بالرغم من الحظ الجيد من الأفضل تكون محايداً اذ ان كوكب عطارد يواجه برجك وقد يلوح بارهاق او نزاع مع احد الشركاء حافظ على برودة أعصابك عند مناقشة المواضيع الحساسة والتي تتطلب دقّة وتركيزاً كاملين.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يشهد هذا الاسبوع تناقضاً في حياتك العاطفية وبلبلة وصخبا في بعض الاحيان، يجعلك غير قادر على فهم ما تريد او على ادارة شؤونك الشخصية كما ترغب. تتلقى دعوات كثيرة وتكون حياتك الاجتماعية غنيّة، إلاّ انك تصطدم بتحفّظ الشريك وميله الى التقوقع والبقاء في المنزل.



برج الجدي

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:



بالرغم من الجوالممتاز الذي يسهل الاجواء ويجعل من هذا الاسبوع اسبوعا مثمراً وغنيّاً، عليك أن تلاحق أعمالك شخصياً لأنك أنت صاحب الحظ والطالع الجيد، فلا تترك من ينوب عنك بمفرده ولا تغب عن الساحة. حضورك مفيد جداً ومهم ويجلب الحظ. وبسبب الثقة القوية بنفسك تترك انطباعاً ممتازاً عن قدراتك ويستجيب القدر لجهودك. تتميّز عن زملائك ومنافسيك بالقرار والتصرف السريعين. أنت قادر على الدفاع عن حقوقك وانتزاعها اذا دعت الحاجة، وعلى إفراز المكاسب يقوى حدسك المهني وتلاحظ سرعة تفكيرك واستيعابك للأمور.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

سيكون اسبوع بطيء وغير مشجع على اثارة المواضيع الحساسة والجديدة قد تبدوغير مبال في البداية، لكنك سرعان ما تهتم وتنطلق في مغامرتك الطائشة. حذار المجاذفة باستقرار علاقتك الحالية إذا كنت بالفعل غير مهتم لأمرها. هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فقد تتذمر من إهمال الحبيب لك، وهذا الامر يدفعك إلى البحث عن الحنان والرعاية في مكان آخر.



برج الدلو

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يسود قلق يتعلق ببعض الشؤون المالية وقد تصطدم بحقيقة مزعجة تجنب المناوشات والمواجهات لماذا المجازفة، أن الاجواء عاصفة ومعاكسة نوعاً ما لتحرّكاتك. أحذّرك من اللعب بالنار أوالمجازفة ، فالأضواء مسلطة على ادائك ومواهبك. لكن وجود عطارد الى البيت الخامس يزودك بطاقة فكرية كبيرة ويجعل منك المحرّك الديناميكي لأي عمل تأخذ على عاتقك تنفيذه. هذا بالاضافة الى الحظ الجيّد الذي يحمله الزهرة في جعبته. ولهذا السبب سوف تثمر الاتصالات وتعود من اللقاءات مطمئناً.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:



يكون اسبوعاً جميلاً تتحسّن فيه الأجواء فيخيّم الدفء والرومانسية. إذا كنت عازباً افتح عينيك جيداً واخرج للقاء الناس، فمن المحتمل أن تلتقي شريك عمرك. المصادفات تكون سعيدة قد تلتقي زميلاً أورفيقاً قديماً وربما تتطوّر العلاقة الى عاطفية. أبقِ قلبك منفتحاً فقد يكون الحب متوجّهًا إليك. أما المرتبط فهويعيش في نعيم. الجو رومانسي الى أقصى الحدود. يسهل بحث المواضيع الحساسة فيتخلص من أزمة عالقة أويعالج نزاعًا وخلافًا.



برج الحوت

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:



تخفّف الكواكب من وطأة الضغوط وتساهم في إنجاح المساعي وتجسيد الطموحاتانه اسبوع مشرق يلوّن أيامك بالطمأنينة والسلام. ان الفلك يخدم مصالحك ويمهّد أعمالك وينعش حماستك.أدعوك إلى التحرّك بدون تقاعس، وبدء تنفيذ المشاريع التي لم تُبصر النور بعد. الحظوظ سهلة، تحقّق آمالك توقَّع مغامرات جديدة مفرحة وعواطف جياشة غير مربكة، كما قد تنضم الى نادٍ جديد اوتبدأ بممارسة هواية صاخبة. هذا زمن الإقدام والشجاعة والحماسة، أعرض مواهبك ولا تخجل من الاعتزاز بنفسك.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



لا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً. تتناقض التأثيرات فتارة يحتدّ الخلاف وتارة أخرى أخرى تعمد الى تلطيف الجو، فيحتار الحبيب في كيفية التعامل معك، الأمر الذي قد يربك الوضع ويؤدي الى تأرجحه. تتذّمر من عدم الشعور بالانسجام وتعتبر لوهلة أن الهوّة بينكما قد أصحبت كبيرة جداً ولا قواسم مشتركة مهمّة تجمعكم. تراودك افكار سود ولولا متانة العلاقة لقمت بتصرّف احمق تندم عليه بالتأكيد.