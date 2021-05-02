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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف برجك هيقولك اية

خبيرة أبراج لمواليد 2 مايو : لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب

الأبراج
الأبراج

برج الثور يعتبر من الأبراج القوية والتى يعتمد عليها، وذلك لطبيعتها الترابية، فأصحاب برج الثور ذوو صفات مميزة وشخصية قوية ومسيطرة لديها القليل من العند، ولكن تختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص إلى آخر نتيجة لتأثير علم الأرقام لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية 2 مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

تحليل مواليد اليوم 
 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 2 مايو، فإن ذلك يعنى أنك حساس للغاية مما يجعلك متقلب المزاج، وتميل أيضا للاعتماد على نفسك بدون ضجيج، وتتمتع بالمهارة وبالدقة المتناهية.
 

نصيحة الأبراج

 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 2 مايو تقول له فيه إن هذا العام يعتبر نهاية مرحلة فى حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، فقط لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، كما أن السفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

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