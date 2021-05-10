شاهد.. حلا شيحة تظهر بالحجاب على إنستجرام

ظهرت الفنانة حلا شيحة بعد غياب طويل عن الظهور لجمهورها ومشاركة صورها الشخصية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الأمر الذي ربطه جمهورها بزواجها من الداعية الاسلامي معز مسعود.

ونشرت حلا شيحة صورتها الشخصية عبر إنستجرام، لتظهر فيها مرتدية الحجاب.

وكانت اخر صور نشرتها الفنانة حلا شيحة، صور عائلية من عقد قرانها على الداعية معز مسعود.

وأقيم عقد القران حلا شيحة ومعز مسعود عقب اكتمال عدتها من طليقها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، وتنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

وشاركت الفنانة حلا شيحة في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. المسلسل عرض في رمضان الماضي 2020، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.