حرب أهلية 28 .. يسرا تجبر باسل الخياط على طلاق أروى جودة

شهدت أحداث الحلقة ٢٨ من مسلسل حرب أهلية تصاعدا فى الأحداث بعد اكتشاف يوسف "باسل الخياط" ان كيشو خدع شقيقته "سارة" بدلا من تمارا "جميلة عوض"

وامرت "مريم" يسرا "يوسف" باسل الخياط أن يطلق "فريدة" أروى جودة ويعيد لها ما سرق من خزانتها.

وانتهت أحداث الحلقة بطلاق "يوسف" باسل الخياط لزوجته "فريدة" اروى جودة وأعطاها مؤخر ٥ ملايين جنيه.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.