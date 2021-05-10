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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حرب أهلية 27.. كيشو ينتقم من شقيقة باسل الخياط

صدى البلد

شهدت احداث الحلقة ٢٧ من مسلسل “حرب أهلية ” عدد من الاحداث الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

اتفق “يوسف” باسل الخياط مع “كيشو” اصطحاب “تمارا” جميلة عوض الى العين السخنة وتصويرها فى اعمار غير لائقة .

 

وذهب “يوسف” باسل الخياط الى “مريم" يسرا ليصدمها ، فتفاجئ بأن كيشو اصطحب شقيقته “سارة" وليس “تمارا”.

 

وقام “سليم” خالد صالح سليم بزيارة “مريم” لتعزيتها وتكشف الاحداث وقعه فى حبها . 

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فركش حرب أهلية.. شاهد يسرا مع فريق العمل في أحدث ظهور

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محمود حجازي يشكر فريق عمل حرب أهلية: "المسلسل حالة خاصة بالنسبالي"

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.

أروى جودة جميلة عوض مايان السيد المتحدة للخدمات الإعلامية حرب أهلية يسرا سينتيا خليفة

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