الأمن العام يشن حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (6) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة 6 متهمين.. لـ 4 منهم معلومات جنائية وضبط (12) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة 14 متهم.. لـ 5 منهم معلومات جنائية وضبط (3) قطع سلاح أبيض وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا وتنفيذ (7138) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.