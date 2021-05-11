مفتى الجمهورية يطالب المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

كتب عليكم الصيام

شدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على ضرورة التزام المواطنين التام بالإجراءات الاحترازية في أيام العيد، مشيرا إلى أن من لم يتمكن من أداء صلاة العيد خوفًا من الزحام أو بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا لا يحزن فهو مأجور إن شاء الله.

وأضاف شوقى علام خلال لقاء له ببرنامج “ كتب عليكم الصيام ” عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه يمكن أن يقوم بأداء صلاة العيد في البيت منفردًا أو جماعة بأسرته، على صفتها المعهودة ركعتين جهرًا دون خطبة بعدها، يكبِّر في الركعة الأولى عددَ سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية عدد خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية، وبشرط أن تكون في وقتها الذي يبدأ من بعد شروق الشمس بثُلث الساعة، ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، مع مراعاة التطيُّب ولبس أطيب الثياب.

وأوضح مفتي الجمهورية: أنه من السنن المستحبة في استقبال يوم العيد النظافة والتطيب بالروائح الطيبة سواء قبل صلاة العيد أو بعدها، ولبس الثياب الجديدة وتحسين الهيئة، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر والأضحى" "سنن ابن ماجه"، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد. وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار" "المعجم الكبير" للطبراني.



