حكم الجماع في نهار رمضان؟.. المفتي يرد

محرم شرعًا

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال لشخص حول حكم الجماع في نهار رمضان مع عدم القدرة على تكفير الذنب بالصيام، قائلا: “إن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان لا يصح ولا يحل ومحرم شرعًا”.



وأضاف شوقى علام خلال لقاء له ببرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الشخص الذي يقع في مثل هذا الذنب عليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وعليه أن يلتزم بما ألزمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وشدد المفتي على ضرورة أن يتوب الرجل والمرأة إلى الله سبحانه وتعالى عن ارتكاب ذنب الجماع في نهار رمضان، عليهما أن يتوبا بأن يندما على ما فات وأن يعزما ألا يحصل منهما هذا الفعل في المستقبل، وأن يتلزما بما جاء عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل و«قال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينًا ولم يستطع الصحابي فعل أي منهم فقال النبي له انتظر حتى قدم له تمر وقال له خده وتصدق على المساكين».