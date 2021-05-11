طبيب ينصح السيدات بعدم الحمل في ظل كورونا

كشف الدكتور محمد الأحمر أستاذ الأنف الأذن والحنجرة، كلية الطب جامعة الأزهر، العلاقة بين الإصابة بـ فيروس كورونا والحمل.

وقال الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مناعة المرأة تقل أثناء فترة الحمل، وإلى الآن فإن تأثير فيروس كورونا على الجنين غير معروف، وأن إصابة الأم أثناء فترة الحمل تتعرض لارتفاع شديد في درجة الحرارة واعياء وضعف عام مما قد يؤثر على صحة الجنين وقد يحدث تشوهات خلقيه للجنين.

وأوضح، لذلك اوصت كثير من الأبحاث بتأجيل الحمل خلال فترة الوباء للأشخاص الذين يخططون للإنجاب وذلك حفاظا على صحة الام والجنين.

كما لم يتضح بعد موعد التطعيم أثناء الحمل ولكن يجب تجنب الثلث الأول من الحمل، يجب أخذ جرعتين من نفس اللقاح حسب الجدول الزمني، ولا ينبغي إعطاء التطعيم مع أي لقاح آخر مثل Tdap والأنفلونزا؛ على الرغم من أنها آمنة بشكل روتيني أثناء الحمل ولكن يجب تأجيلها لمدة 14 يومًا من التطعيم ضد COVID-19 قبل وبعد.

يمكن للنساء المرضعات الذهاب للتلقيح إذا وقعن في مجموعة عالية الخطورة وإذا كانوا عاملين في مجال الرعاية الصحية، ويُعتقد أن لقاحات COVID-19 تشكل خطرًا ضئيلًا أو معدومًا على الأطفال حديثي الولادة من خلال لبن الأم.

