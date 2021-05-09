هل التطعيم ضد فيروس كورونا آمن للحوامل؟

أثبتت الدراسات العلمية أن خطر فيروس كورونا Covid-19 أثناء الحمل منخفض، لكن الأمراض المرتبطة بعدوى كورونا مرتفعة مقارنة بمجموعة النساء غير الحوامل، على الرغم من عدم وجود توصيات واضحة لاستخدام اللقاح أثناء الحمل، لا تزال التجارب السريرية جارية.

يمكن أن تتمثل الآثار الجانبية المرتبطة بتطعيم الحوامل بالحمى، والتقرح في موقع الحقن، وأعراض تشبه الزكام الخفيف، ويمكن تناول عقار الاسيتامينوفين بأمان أثناء الحمل لعلاج الحمى.

هل هناك وقت صحيح أم خطأ لتلقيح الحامل؟

لم يتضح بعد موعد التطعيم أثناء الحمل ولكن يجب تجنب الثلث الأول من الحمل، يجب أخذ جرعتين من نفس اللقاح حسب الجدول الزمني، ولا ينبغي إعطاء التطعيم مع أي لقاح آخر مثل Tdap والأنفلونزا؛ على الرغم من أنها آمنة بشكل روتيني أثناء الحمل ولكن يجب تأجيلها لمدة 14 يومًا من التطعيم ضد COVID-19 قبل وبعد.



هل يمكن للمرأة المرضعة التوجه للتلقيح؟

يمكن للنساء المرضعات الذهاب للتلقيح إذا وقعن في مجموعة عالية الخطورة وإذا كانوا عاملين في مجال الرعاية الصحية، ويُعتقد أن لقاحات COVID-19 تشكل خطرًا ضئيلًا أو معدومًا على الأطفال حديثي الولادة من خلال لبن الأم.



