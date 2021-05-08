اكتئاب الحمل أبرزها.. أمراض تصيبك بعد الولادة وتختفي تلقائيًا.. تعرفي عليها

يصاحب الحمل، تغييرًا كبيرًا في جسم المرأة وخاصة بعد الولادة، حيث يكون الجسد الأنثوي عرضة لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية والتي عادةً ما يتم النظر إليها أثناء مراقبة تغذية الطفل أو جدول نومه ومراحل النمو وما إلى ذلك.

وتعتبر الرعاية الصحية للأم بعد الولادة ذات أهمية مطلقة لأن التغييرات الصحية بعد الحمل قد تكون مرهقة في بعض الأحيان، وتعتبر التغيرات الصحية الجسدية والعقلية طبيعية بعد الولادة، ومن خلال الاهتمام والرعاية الطبية المناسبة يمكن منع هذه المشكلات الصحية أو معالجتها.

1. اكتئاب ما بعد الولادة



تتعرض الأم الجديدة لخطر متزايد من الاكتئاب بعد الولادة، فوفقًا للدراسات يؤثر اكتئاب ما بعد الولادة على واحدة من كل خمس أمهات، وقد تتسبب بعض التغييرات والتحولات في مظهرك وضغط كونك أماً جديدة في اكتئاب إكلينيكي للأمهات الجدد والذي يتطلب أحيانًا عناية طبية متخصصة.

وتعاني معظم الأمهات الجدد من النفاس بعد الولادة والتي تتضمن عادةً تقلبات مزاجية ونوبات بكاء وقلق وصعوبة في النوم، ونادرًا ما يحدث اضطراب مزاجي شديد يسمى ذهان ما بعد الولادة.

2. تساقط الشعر بعد الولادة



تم الإبلاغ عن مشكلة شائعة أخرى في الأمهات الجدد وتسمى هذه الحالة باسم تساقط الشعر الكربي وهو شائع نسبيًا وهو مؤقت عادة، ويمكن أن يتوقف تساقط الشعر عندما يبلغ أطفالك سنة واحدة حيث أن الهرمونات هي السبب الأكبر لتغيرات الشعر أثناء الحمل وتساقط الشعر بعد الولادة.

3. سلس البول



من الشائع لمدة ستة أشهر أو أكثر بعد الولادة حدوث سلس البول بعد الولادة وهو التسرب اللاإرادي للبول والذي يحدث أثناء الضحك أو العطس أو السعال أو القيام بأي نشاط شاق، ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي لقاع الحوض في التغلب على هذه الحالة عن طريق تقوية عضلات الحوض.