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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-5- 2021

اسعار الذهب
اسعار الذهب

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء 12-5-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 901 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 791 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 676 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6328  جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية: إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
 

اخبار التوك شو اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب عيار24 الذهب والصاغة

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