7 طلبات إحاطة لوزيرة الصحة بسبب أزمة تكليف دفعة مارس 2021

تقدمت النقابة العامة الأطباء، بالشكر والتقدير للنواب على جهودهم ودورهم فى مساندة شباب الأطباء بشأن أزمة التكليف، ومحاولة تصحيح الأمر تجنباً لأزمات أخرى متوقعة جراء هذا القرار.

ودفع ( 7 )أعضاء فى مجلس النواب بعدد (7 ) طلبات إحاطة لوزيرة الصحة، إزاء أزمة تكليف دفعة مارس 2021 للأطباء.

وزيرة الصحة



وجاءت أسماء النواب كالتالي :-

نقابة الأطباء

النائب هشام سعيد الجاهل

النائب أحمد بهاء شلبى

النائبة مها عبد الناصر

النائبة نسرين عمر

النائبة سحر بشير

النائب هانى مصطفى خضر

النائب ابانوب عزت عزيز





وجاء فى طلبات الإحاطة أنه عملاً بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، نتقدم بطلب الإحاطة الى وزيرة الصحة والسكان بشأن تكليف الأطباء دفعة مارس 2021، وتظلم الأطباء من إجبارهم على تخصصات بعينها لا تتناسب مع التقسيم العادل للأعداد حيث أن 50 % منهم طب أسرة وتخدير وطب طوارىء و50% لباقى التخصصات.

وهذا مايعتبر دفناً لطموحات واحلام الأطباء بتحميل دفعة واحدة تراكم عجز تخصصات ومحافظات طوال الثلاث عقود الأخيرة.