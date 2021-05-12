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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

7 طلبات إحاطة لوزيرة الصحة بسبب أزمة تكليف دفعة مارس 2021

نقابة الأطباء و وزارة
نقابة الأطباء و وزارة الصحة

تقدمت النقابة العامة الأطباء، بالشكر والتقدير  للنواب على جهودهم ودورهم فى مساندة شباب الأطباء بشأن أزمة التكليف، ومحاولة تصحيح الأمر تجنباً لأزمات أخرى متوقعة جراء هذا القرار.

رغم المفاوضات..استمرار أزمة تكليف دفعة مارس 2021 للأطباء مع الصحة

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تكليف الأطباء البشريين دفعة مارس 2021

ودفع ( 7 )أعضاء فى مجلس النواب بعدد (7 ) طلبات إحاطة لوزيرة الصحة، إزاء أزمة تكليف دفعة مارس 2021 للأطباء.

وزيرة الصحة 


وجاءت أسماء النواب كالتالي :-

نقابة الأطباء

النائب هشام سعيد الجاهل 
النائب أحمد بهاء شلبى 
النائبة مها عبد الناصر
النائبة نسرين عمر 
النائبة سحر بشير 
النائب هانى مصطفى خضر 
النائب ابانوب عزت عزيز
 

وزيرة الصحة تؤكد حرصها على توفير كافة سبل الدعم لجميع أطباء الزمالة المصرية

رغم المفاوضات..استمرار أزمة تكليف دفعة مارس 2021 للأطباء مع الصحة


وجاء فى طلبات الإحاطة  أنه عملاً بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، نتقدم بطلب الإحاطة الى وزيرة الصحة والسكان بشأن تكليف الأطباء دفعة مارس 2021، وتظلم الأطباء من إجبارهم على تخصصات بعينها لا تتناسب مع التقسيم العادل للأعداد حيث أن 50 % منهم طب أسرة وتخدير وطب طوارىء و50% لباقى التخصصات.

وهذا مايعتبر دفناً لطموحات واحلام الأطباء بتحميل دفعة واحدة تراكم عجز تخصصات ومحافظات طوال الثلاث عقود الأخيرة.

طلب إحاطة 
مجلس النواب وزيرة الصحة نقابة الأطباء وزيرة الصحة والسكان الزمالة تكليف الاطباء تكليف الأطباء البشريين

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