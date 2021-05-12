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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ القاهرة يكشف تفاصيل الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال  محافظ القاهرة، إن جميع الجهات تتابع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مؤكدا أنه تم تفعيل غرفة عمليات للمحافظة تضم جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن متابعتها وخط ساخن 114 للمواطنين يعمل على مدار اليوم.

 

وأضاف اللواء خالد عبد العال، خلال  تقرير خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم إيقاف جميع الإجازات للعاملين بمحافظة القاهرة، ورفع درجة الاستعداد لمتابعة هذا الأمر والتأكد من التزام المواطنين بهذه الإجراءات،  لافتا إلى أنه غير مسموح بإقامة صلوات لعيد الفطر فى الساحات ولكن فقط فى المساجد المخصصة لأداء الصلوات وفقا لأعداد معينة، والتى تحددها وزارة الأوقاف بقواعد وإجراءات احترازية محددة.


وطالب  محافظ القاهرة بالتباعد بين المصلين فى ساحات المساجد، والتأكد من اصطحاب المصليات الخاصة بكل مواطن، مشددا على أنه يمنع اصطحاب الأطفال والاقتصار على الطلبة فقط، وضرورة الالتزام بهذا القرار، مشيرا إلى  أن هناك متابعة لأعمال النظافة والتجميل.


من جانب آخر، أكد محافظ القاهرة أن الدولة جادة في تطبق مخالفات البناء، خاصة بعد استغلال بعض الأفراد لهذا الأمر.

 

وأوضح اللواء خالد عبد العال أن هناك حالة استنفار أمنى للتصدي لهذا الأمر، وهناك التزام تام بقرارات مجلس الوزراء بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات، وهناك حملات يومية للتأكد من مواعيد الغلق، وتم اتخاذ إجراءات مع المخالفين.

 


 

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