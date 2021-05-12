مستشفى قفط التعليمى بقنا يعلن خروج ٦ حالات بعد تعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، اليوم الأربعاء، عن خروج ٦ حالات كورونا، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، و تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمي، إن خروج ٦ حالات اليوم الأربعاء يرفع عدد حالات الشفاء إلي ٣١٥ حالة منذ بدء الموجة الثانية.

و أشاد كمال، بالدور العظيم للفرق الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها، فى التعامل مع مرضى كورونا، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.



وأشار الدكتور محمد حسين صالح، المشرف الطبي بالمستشفى، إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، تباينت حالاتهم ما بين متوسطة و أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم ما بين ٤٨ و ٧٥ عاماً.

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وأضاف الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي بالمستشفى، أن المستشفى لا تتواني عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتى تماثلهم للشفاء التام، مطالباً المواطنين بتوخى الحذر وعدم الخروج فى التجمعات مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة.