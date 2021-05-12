تكريم 32 ممرضاً وممرضة تقديراً لجهودهم بمستشفيات وأقسام العزل في الفيوم

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 32 ممرضاً وممرضة بمختلف أقسام ومستشفيات العزل بالمحافظة، تقديراً لجهودهم المتميزة في عملهم خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية.



قدّم محافظ الفيوم تهنئته لجميع المكرمين والمكرمات، مشيداً بالدور الإنساني المتميز لهيئة التمريض بمختلف أقسام ومستشفيات العزل، وجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، واصفاً إياهم بملائكة الرحمة الذين يتحملون المشقة في رعاية المرضى، مؤكداً أن العمل بالقطاع الطبي مهمة سامية، ولا يستطيع أحد أن يوفي الجيش الأبيض من الفرق الطبية حقهم النابع عن عملهم بإصرار وعقيدة راسخة في خدمة الوطن، منتظرين الجزاء من الله تعالى.

ووجه الأنصاري حديثه لهيئة التمريض قائلاً: "دائماً أُقدّر عملكم، وحريص على التواجد بينكم في جميع المناسبات، فما حدث في الفيوم منذ بداية الجائحة يمثل ملحمة طبية في غاية القوة"، لافتاً إلى التحديات التي واجهها أفراد الفريق الطبي ببسالة خلال أزمة كورونا ونجاحهم في التغلب عليها.





واختتم محافظ الفيوم حديثه بتوجيه الشكر لجميع أفراد وأطقم المنظومة الصحية بالمحافظة، مهنئاً إياهم بحلول عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة حصول جميع الفريق الطبي على التطعيم بلقاح كورونا كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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