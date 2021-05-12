الأهلي في معسكر مغلق استعدادا لـ صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

غدا..

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرا مغلقا غداً استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها مساء السبت بإستاد السلام في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

الجهاز الفني للفريق منح لاعبيه راحة من من التدريبات اليوم، ‏على أن يستأنفها غدا الخميس.

وأدى الأهلي مرانه أمس على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف للمجموعة ‏التي شاركت في مباراة الزمالك على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة ال21 في بطولة الدوري الممتاز وذلك للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏



وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي على إغلاق ملف بطولة الدوري بنهاية مباراة ‏الزمالك والتركيز في مباراة صن داونز، وذلك خلال حديثه مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران.‏