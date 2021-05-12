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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر أسعار الذهب والفضة فى الصاغة ... فيديو

صدى البلد

شهد سعر الذهب الآن عالميا الآن تراجعا في تعاملات بورصة المعادن بلندن على خلفية هبوط أوقية الذهب ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 12-5-2021  بشكل طفيف في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة في السوق المحلية


رصدت عدسة صدي البلد اسعار الذهب بسوق الصاغة بمنطقة المعز بوسط البلد وقال شريف فايق احد اصحاب محلات الذهب بالصاغة سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعاً بقيمة جنيهين  في التعاملات  اليوم ليسجل عيار 21 نحو 790 جنيهاً للجرام غير شامل المصنعية وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل الي 675 جنيه للجرام بانخفاض جنيهين  .

واشار فايق احد اصحاب محلات الذهب بالصاغة ان اسعار الذهب غير مستقرة في الفترة الحالية مشيرا ان تم تخفيض عدد جرامات الاطقم وتصنيعها باوزان خفيفة تتراوح بين 10 الي 25 جرام وتبداء من 6000 جنيها للطقم تسهيلا علي المقبلين علي الزواج .

واضاف فايق تختلف طريقة حساب المصنعية باختلاف الشركات المصنعة للذهب وهي تتراوح من 60 جنيه لتصل الي 150 جنيه للجرام مشيرا ان الاقبال ضعيف في الفترة الحالية ..

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