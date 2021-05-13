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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للأطفال .. نصائح لحماية الأسنان من التسوس عند تناول كحك العيد

تسوس الاسنان الأطفال
تسوس الاسنان الأطفال

مع حلول عيد الفطر المبارك  يكثر تناول حلويات العيد و الكحك و البتيفور و البسكويت فهي من الحلويات التي يعشقها الأطفال ولكن يؤثر على أسنانهم بالسلب بالأخص إذا تم تناولها بكميات كبيرة، ومن هذه الأضرار حدوث تسوس الأسنان .

 

تقول الدكتورة منة حافظ أخصائية تجميل وجراحة الأسنان، يوجد عدة عادات تسهم في منع تسوس الأسنان، أو الحد منها وهي: تكون العناية بنظافة الفم قبل نمو الأسنان عند الأطفال من تاريخ الولادة وحتى سن الستة أشهر، عن طريق تنظيفها بقطعة شاش ناعمة مبللة بالماء، وذلك لمنع البكتيريا من التكاثر في الفم عن طريق إزالة بقايا الحليب.

 

وأضافت أنه يجب العناية بنظافة الأسنان اللبنيّة، حيث إنّ أي إصابة في جذورها تؤدّي إلى جعل مكانها بيئة غير مناسبة لظهور الأسنان الدائمة، إذ إنّ الأسنان اللبنيّة تحتفظ بمكان الأسنان الدائمة في الفكين، وإذا فُقد السن اللبنيّ بسب التسوّس، فقد يؤدّي ذلك إلى ظهور  السن الدائم بشكل مائل ممّا يتسبّب في تراكم وازدحام الأسنان الدائمة، وبالتالي حدوث تشوهات في شكلها، ومشاكل عند مضع الطعام، وطريقة النطق، وحركة اللسان.

 

وأشارت إلى ضرورة استخدام الخيط الطبي تنظيف ما بين الأسنان مرة واحدة في اليوم، حيث يعمل على إزالة طبقة  البلاك في حال تشكلها، كما يجب زيارة الطبيب بشكل دوري وعلاج أي تسوّس يحدث في  الأسنان، كما أنه من الضروي زيارة الطبيب عند انتهاء الطفل من العام الأول،  وذلك لفحص أسنانه وتحديد احتياجاته الخاصة، والعوامل التي قد تؤثر على صحة أسنانه.

 

وأضافت منة حافظ أنه يعتبر التسوّس مرض معدٍ، لذلك يجب فصل أدوات الطفل الخاصة بالطعام مثل: الأطباق،  والأكواب، والعناية بتغذية الطفل، والحرص على تناوله للأغذية والفيتامينات التي تمنع تسوّس الأسنان،  كالأغذية الغنية بالحديد مثل: الكبد، والسمسم، والخضروات، واللحوم.

 

وأكدت على ضرورة تجنّب تناول المشروبات التي تعيق  امتصاص الحديد في الجسم كالشاي مثلاً، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C كالحمضيات، حيث  إنّ الفيتامينات تشكل عنصر غذائي مهم في تكون الأسنان، إذ إن فيتامين A يعتبر العنصر الأساسي لتكوين طبقة المينا، وفيتامين C يعمل على تكوين طبقة العاج،  كما أن بفيتامين د مع عنصر الكالسيوم والفسفور، تعتبر من العناصر المهمة في عملية تكلّس الأسنان، والتقليل من تناول الطفل للحلويات والأطعمة التي تحتوي  على السكريات التي تسبّب التسوس.

 

حلويات العيد عيد الفطر أضرار الكحك الكحك تسوس الأسنان

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