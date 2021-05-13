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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممثلة جبارة.. كندة علوش تشيد بأداء منى زكي فى لعبة نيوتن

صدى البلد

نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الرسمى تويتر رسالة تشيد فيها بأداء الفنانة منى زكى بعد نشر صورتها فى لعبة نيوتن.


 

وكتبت كندة :" الي بيقول إن #منى_زكي ممثلة معجونة بالموهبة الربانية كتلة لاتنضب من المشاعر والأحاسيس تلقائية لدرجة الدهشةبيظلمها فهي بالإضافة لكل ده ممثلة جبارة باجتهادها وإخلاصها ودأبها وبحثها الدائم وشغلها على أدق التفاصيل

مبروك ياحبيبتي

#لعبة_نيوتن مسلسل اكتر من رائع وأنت ابدعتي


 

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لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة.. منى زكي تستعيد ابنها وأحداث أخرى مثيرة

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مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29.. منى زكي ترفض العودة لـ محمد فراج

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث ومنها الإفراج عن هنا“ منى زكى ”وحازم “ محمدممدوح ” ، بعد اعتراف بدر “ سيد رجب” برزاعة الأفيون دون علمهما.

 

كما تمكنت هنا “ منى زكى ” ، من استعادة ابنها إبراهيم، حيث شهدت مواجهة بينها وبين مؤنس “ محمد فراج ” قبلصعوده الى الطائرة . 

 

وقرر حازم فى النهاية الاعتراف على نفسه فى قضية قتل شاهين ، واتفق مع هنا على ان يحسما أمر علاقتهما بعدإنتهاء القضية.


 

ابطال مسلسل لعبة نيوتن :


 

 

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيدرجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبلوفاتها.

 

كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

 

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهررمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصويرفيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغييراسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

 

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

 

مسلسل لعبة نيوتن، تأليف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين،ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل"تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

 

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لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة.. منى زكي تستعيد ابنها وأحداث أخرى مثيرة

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29.. منى زكي ترفض العودة لـ محمد فراج

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