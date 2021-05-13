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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تغيير كبير ومهم تشهده هواتف آيفون القادمة.. إليك التفاصيل

هواتف آيفون 12
هواتف آيفون 12

من المتوقع أن تشهد هواتف آيفون المقبلة تغييراً كبيرا ومهماً، والتي يعمل مطورو شركة آبل الأمريكية على تطويرها حاليا، حيث كشفت بعض التسريبات عن تقنيات جديدة ستجلبها هواتف الشركة القادمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، تعمل عملاقة التقنية الأمريكية حالياً على تزويد هواتف آيفون القادمة بتقنيات "الواقع المعزز وسماعات الواقع الافتراضي"، ولكن براءة اختراع جديدة تشير إلى أنها تعمل على طرق أخرى لتوفير صور ثلاثية الأبعاد دون الحاجة لاستخدام أدوات الواقع الافتراضي القابلة للارتداء.

 

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آبل تحصل على براءة اختراع جديدة

وكانت شركة آبل حصلت على براءة اختراع مؤخرا، تسمى "تشغيل الشاشة المنقسمة لشاشات الأجهزة الإلكترونية"، تقترح عملاقة التقنية الأمريكية من خلالها استبدال الصور ثلاثية الأبعاد على شاشة مسطحة لهواتف آيفون أو أجهزة آيباد.

وتظهر الوثائق المقدمة ببراءة الاختراع، العقبات التي تواجه هذا النوع من المحتوى عند عرضه على هاتف ذكي أو جهاز لوحي، مما يعرض الحركة ضبابية، وتعويضات الإضاءة، أو تأثيرات أخرى يمكن أن تكون مزعجة للمشاهد".

ونظرا للمشكلات الكثيرة التي يواجهه هذا النوع من المحتوي، تقترح الشركة الأمريكية بإضافة قسم منفصل إلى شاشة هواتف آيفون يقوم بإرسال طبقة أخرى من البكسل لإنشاء صفوف بديلة من وحدات البكسل على الشاشة الرئيسية.

وستقوم آبل بتقسيم طرق عرض الصورة ضمن هواتف آيفون لكل عين، بحيث يرى المستخدم في النهاية رسماً ثلاثي الأبعاد على شاشة عرض كبيرة الحجم، والتي سيكون العامل الرئيسي في هذه التقنية هو ترتيب كيفية عرض وحدات البكسل.

وسوف تنظم آبل ترتيب الصف الأول من وحدات البكسل على الجانب العلوي من الشاشة بطريقة أفقية وسيتم عرض المجموعة الثانية على الجانب السفلي من الشاشة الثانية، مما يوفر هذا لكل عين عرضًا مختلفًا للصورة المحددة، مما يسمح للمستخدم بتكوينها في رسم ثلاثي الأبعاد واحد.

Apple suggests adding a second, separate section to the display that beams another layer of pixels to create alternate rows of pixels on the main screen. The idea is to split the views of an image for each eye that the user ultimately sees a 3D graphic on a fat screen
هواتف آيفون آبل براءة اختراع آبل الأمريكية أجهزة آيباد

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