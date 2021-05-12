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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالصور .. تسريبات تستعرض تصميم هواتف iPhone 13

تسريبات تستعرض تصميم
تسريبات تستعرض تصميم هواتف iPhone 13

القادمة يبدو أن شركة Apple آبل الأمريكية، ستحدث نقلة نوعية كبيرة فى هواتفها القادمة iPhone 13 ، حيث ستأتى الهواتف بعدد من الميزات التى طال انتظارها والتى طالب بها الكثير من المستخدمين ادراجها فى الهواتف، ويظهر أن الشركة بالفعل فى طريقها لإطلاق هواتف آيفون من نوع آخر . 


وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف iPhone 13 ستاتى بتصميم مميز للغاية ،والتى تظهر من خلال عدد من الصور التى تم تسريبها حيث سيتم إطلاقها بسمك كبير حوالى 7.55 مم ، وهو سمك أكبر من الذى حصلت عليه هواتف iPhone 12 السابقة حيث جاءت بسمك 7.4 مم. 

Image credit: MacRumors

بحجم أصغر.. أول نماذج مصورة لشكل نوتش هواتف iPhone 13 القادمة

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ولقى تصميم هواتف iPhone 12 استحسانا كبيرا من المستخدمين، الأمر الذى جعل آبل تتجه إلى ترقية كبيرة فى التصميم وتطلقه بسمك أكبر، يأتى ذلك بالإضافة إلى وجود نتوءات أكبر فى الكاميرا فى الجزء الخلفى للهواتف.  

Via: MacRumors


وسيأتى سمك نتوء الكاميرا في سلسلة  هواتف iPhone 13  القادمة من آبل  بحوالي 3.65 ملم مقارنة بـ 1.5 إلى 1.7 ملم في هواتف iPhone 12 ، مع عدد من التحسينات فى تقنيات ومستشعرات الكاميرا. 

Upcoming Apple iPhone 13 model should be slightly thicker than iPhone 12: report - The Monk News


 وسيتم تزويد هواتف iPhone 13 من آبل  بأحدث شاشات الدوائر المطبوعة الصلبة المرنة من نوع RFPCB والتى سيتم تصميمها من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث ستكون من نوع OLED . 
 

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini design leaks: bigger camera bump with larger sensors» Gamers Grade

وستحصل  شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro . 
 

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