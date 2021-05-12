بالصور .. تسريبات تستعرض تصميم هواتف iPhone 13

القادمة يبدو أن شركة Apple آبل الأمريكية، ستحدث نقلة نوعية كبيرة فى هواتفها القادمة iPhone 13 ، حيث ستأتى الهواتف بعدد من الميزات التى طال انتظارها والتى طالب بها الكثير من المستخدمين ادراجها فى الهواتف، ويظهر أن الشركة بالفعل فى طريقها لإطلاق هواتف آيفون من نوع آخر .



وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف iPhone 13 ستاتى بتصميم مميز للغاية ،والتى تظهر من خلال عدد من الصور التى تم تسريبها حيث سيتم إطلاقها بسمك كبير حوالى 7.55 مم ، وهو سمك أكبر من الذى حصلت عليه هواتف iPhone 12 السابقة حيث جاءت بسمك 7.4 مم.



ولقى تصميم هواتف iPhone 12 استحسانا كبيرا من المستخدمين، الأمر الذى جعل آبل تتجه إلى ترقية كبيرة فى التصميم وتطلقه بسمك أكبر، يأتى ذلك بالإضافة إلى وجود نتوءات أكبر فى الكاميرا فى الجزء الخلفى للهواتف.



وسيأتى سمك نتوء الكاميرا في سلسلة هواتف iPhone 13 القادمة من آبل بحوالي 3.65 ملم مقارنة بـ 1.5 إلى 1.7 ملم في هواتف iPhone 12 ، مع عدد من التحسينات فى تقنيات ومستشعرات الكاميرا.



وسيتم تزويد هواتف iPhone 13 من آبل بأحدث شاشات الدوائر المطبوعة الصلبة المرنة من نوع RFPCB والتى سيتم تصميمها من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث ستكون من نوع OLED .



وستحصل شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro .

