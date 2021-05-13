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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في نهاية أول أيام عيد الفطر المبارك

صدى البلد

هبطت أسعار الذهب في مصر جنيهين فى ختام تعاملات اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، 13-5-2021 بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وجاءت الأسعار كالآتي:

عيار 18 سجل 675 جنيها للجرام الواحد

عيار 21 سجل 788 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 900.75 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6304 جنيهات

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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