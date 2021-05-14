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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باهر دويدار: هجمة مرتدة عمل مختلف وغير تقليدي..فيديو

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

قال  السيناريست باهر دويدار ، أن المسلسلات التي تقدم مثل مسلسل " هجمة مرتدة " يكون خلفها رسالة ونتمنى أن تكون وصلت إلي الجمهور فهذا هو النجاح الحقيقي مؤكدا إنني عملت علي تقديم سلسلة من المشاريع الفنية الوطنية خلال الفترة الماضية وأتمني أن استمر علي ذلك .


واضاف باهر دويدار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " : أن الان يتعم العمل علي احتلال العقول وليس احتلال الأراضي وهذا ما يحدث في معركة الشعوب مؤكدا إنني استشف ردود الأفعال من الأشخاص المحيطين بنا .

 

وأوضح، أن مسلسل " هجمة مرتدة " عبارة عن وثيقة تاريخية ولا تنتهي بانتهاء شهر رمضان ولكنها أصبحت متواجدة علي الأنترنت وكل ما سيتم مشاهدتها سيتكون انطباع لدي الجمهور غير الذى تكون قبل ذألك بسبب جدية أحداثها .

وتابع : أن جميع الممثلين الذين تم اختيارهم لتمثيل مسلسل هجمة مرتدة اصحاب قضية وجميعهم ممثلين ثقال مهنيا وهذا ساعدنا في تقديم عمل مختلف وغير تقليدي.

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