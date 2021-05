بإطلالة بيضاء .. رزان مغربى تهنئ متابعيها بـ عيد الفطر: حتوحشوني

5/14/2021 2:59:22 AM

نشرت الفنانة رزان مغربي صورة تهنئ فيه متابعيها بعيد الفطر المبارك من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام".



وظهرت رزان مغربي باطلالة بيضاء وعلقت قائلة: "عيد سعيد ....حتوحشونيEnjoy eid ....see you soon ❤" وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها.



وقدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، الذي عُرض اليوم، حيث تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخير.