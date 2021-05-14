الأردن.. حريق هائل يلتهم 4 خطوط نفط بالعقبة.. شاهد

أعلن الأردن، أمس الخميس، أنه تمكن من إخماد حريق شب في 4 خطوط ناقلة للنفط تابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة جنوبي المملكة.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن "جهودا كبيرة تبذلها كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة مكنتها من إخماد حريق شب اليوم في 4 خطوط ناقلة للنفط التابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة ومنعت انتشاره ووصوله إلى خزانات النفط".

وأشارت إلى أنه لم ينتج عن الحادثة أي إصابات بالأرواح، مشيرة إلى وقد فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وأكد مدير دفاع مدني العقبة المقدم عمران ملكاوي، أنه "لا توجد أي إصابات بشرية بالحريق، باستثناء أحد مرتبات الدفاع المدني بسبب استنشاقه الغاز وحالته جيدة".

بدورها، أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، في بيان صادر عنها، أن الحريق نجم عن تسرب للغاز من أحد الصمامات.

وقال رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، إن "إمدادات الغاز لن تتأثر إلى كافة أنحاء المملكة، وتزويد الغاز من الخط الرئيسي من الميناء إلى الخزانات لن يتأثر كذلك".