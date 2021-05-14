بقفطان لافت.. دنيا بطمة تهنئ جمهورها بعيد الفطر



حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بإطلالة جذابة تتناسب مع أجوائه وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وظهرت دنيا بطمة بإطلالة جريئة، ارتدت قفطان طويل فضفاض بأكمام طويلة مكشوفة الساق، باللون الكحلي، ومطرزة بالنقوش الراقية حول منطقة الصدر.



وعلقت على الصورة قائلة: "كل عام وانتو بالف خير ، وعساكم من العايدين الفايزين ⚜️قفطاني" نالت اعجاب متابعيها.



وأعلنت المطربة المغربية، دنيا بطمة، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، من كلمات "عماد الأسعد"، تمهيدا لطرحها قريبا .



ولفتت دنيا بطمة ، عبر "زووم" لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية عراقية أيضا، إلى جانب ألبوم مغربي كامل.