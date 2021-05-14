نشرة أخبار العالم: متظاهرون في لبنان والأردن يحاولون اجتياز الحدود مع إسرائيل لدعم الفلسطينيين.. وجيش الاحتلال يحشد قواته شمال غزة تمهيدًا لعملية برية واسعة

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

لدعم الفلسطينيين.. عشرات اللبنانيين يقتحمون السياج الحدودي ويدخلون إسرائيل

أفادت قناة “العربية”، اليوم الجمعة، بأن عشرات اللبنانيين اقتحموا السياج الحدودي عند مستوطنة المطلة ودخلوا إسرائيل.

وذكرت القناة أن إسرائيل أرسلت مزيدا من التعزيزات العسكرية للشريط الحدودي مع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال قصفًا جويًا استهدفت خلاله منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابين استشهدا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

الرئيس الروسي: التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشكل خطرا على مصالحنا الأمنية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التصعيد الحاد الحالي في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يشكل خطرا مباشرا على مصالح بلاده الأمنية.

وقال بوتين في مستهل اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "أدعو زملائي إلى طرح مواقفهم إزاء آخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، وأقصد بذلك تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يجري ذلك على مقربة مباشرة من حدودنا، ويخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية".

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر انفجار داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، إن الانفجار وقع أثناء تأدية المصلين صلاة الجمعة، في مسجد بمنطقة شاكاردارا.

وذكرت قناة “العربية” أن العبوات الناسفة كانت مزروعة داخل المسجد وانفجرت خلال صلاة الجمعة.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ويأتي الانفجار عقب اتفاق بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على هدنة مدتها 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

أردنيون يحتشدون قرب الحدود من أجل نصرة فلسطين ..فيديو و صور

احتشدت أعداد كبيرة من الأردنيين اليوم الجمعة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية في منطقة الاغوار الجنوبية نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وهتف المحتجون بعبارات ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرين العدوان على قطاع غزة والانتهاكات في المسجد الأقصى والقدس.

كما هتف المتظاهرون بحياة جلالة الملك عبدالله الثاني، وطالبوا بفتح الحدود، وحيوا الوحدة الأردنية الفلسطينية.

الجيش الأمريكي ينسحب من ثاني أكبر قواعده في أفغانستان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، انسحاب قواتها من ثاني أكبر قواعدها العسكرية في أفغانستان، في إطار عملية انسحابها من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي، إن الولايات المتحدة أكملت انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار جنوبي أفغانستان، مشيرًا إلى أن القوات الأفغانية لم تتسلم القاعدة بعد.

وأضاف: "لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة الأربعاء".

وقال مدير مطار قندهار مسعود بشتون إن القوات الأمريكية سلمت "جميع المنشآت للقوات الأفغانية".

استعدادات نهائية لنقل جرحى قصف غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، بأنه يجرى حاليا الاستعداد لنقل جرحى قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقالت الشبكة نقلًا عن مصادر طبية في غزة إنه "يجرى حاليا استعدادات نهائية لنقل جرحى قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية".

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة، صباح الجمعة، إلى 119 شهيدا، فيما أعلنت إسرائيل رصد إطلاق 190 قذيفة من القطاع.

الرئيس الفرنسي يوجه نداء عاجلا للفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى وقف دوامة العنف الدائرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" باللغتين العربية والعبرية: "يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من اجل وقف إطلاق النار والحوار. أنادي للهدوء والسلام".

تمهيدا لعملية برية.. إسرائيل تحشد دباباتها ومدفعيتها شمال قطاع غزة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن المدفعية الإسرائيلية والدبابات احتشدت شمال قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق والتمهيد لعملية برية.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل حشدت قواتها على طول الحدود واستدعت 9000 جندي من قوات الاحتياط بعد أيام من القتال مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وأطلقت قوات المقاومة الفلسطينية نحو 1800 صاروخًا تجاه إسرائيل، فيما شن جيش الاحتلال أكثر من 600 غارة جوية استهدف خلالها مبان سكنية ومدنيين بذريعة مهاجمة قوات المقاومة.

وجاء تصعيد القتال في الوقت الذي اندلعت فيه أعمال عنف طائفية في إسرائيل لليلة رابعة على التوالي مع اشتباكات بين حشود من اليهود والعرب في بلدة اللد، حيث اندلع القتال على الرغم من الوجود المعزز للشرطة بأمر من المسؤولين الإسرائيليين.

جيش الاحتلال: تعرضنا لهجوم بـ 2000 قذيفة من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعرض المستوطنات الإسرائيلية وداخل دولة الاحتلال لنحو 2000 قذيفة صاروخية أُطلقت من غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل منذ اندلاع المواجهات الاثنين الماضي.

وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم أن 7 إسرائيليين قتلوا وأصيب 523 آخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة.

وأضاف الجيش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن قواته تعمل على مدار الساعة للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين على أعلى مستوى وتقليل الضحايا في قطاع غزة كلما أمكن ذلك.