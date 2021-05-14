ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

أخبار النجوم

كتب الفنان خالد الصاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن فيه تعرضه لوعكة صحية، وكشف فيها حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب خالد الصاوي، في تغريدته على تويتر: «عيد سعيد أحبابي وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني، خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو انفلونزا ولا كورونا ولا تسمم، أظن وبعض الظن اثم (مش كله) ان حد شرارة حب نجاحي في رمضان .. وماله خليه يعيش ما ياخد الروح الا اللي باريها ومنتظر اراءكم في(احمد نوتردام) مع رامز وغادة عادل».

ويشارك الفنان خالد الصاوي، بفيلم العيد «أحمد نوتردام» مع الفنان رامز جلال، الذي وصلت إيراداته أمس الخميس 13 مايو، إلى مليون و668 ألف و684 جنيه، ليتصدر شباك تذاكر أفلام العيد.

أبطال فيلم أحمد نوتردام

أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

تغيير اسم الفيلم

قام صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمي" بتغيير اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، وطرح صناع الفيلم بوستر مبدئى للعمل، حيث يقوم مخرجه محمود كريم بوضع اللمسات الفنية لمونتاجه، حتى يكون جاهزا للعرض بدور السينما، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته غادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد.

كواليس فيلم أحمد نوتردام

انتهى رامز جلال من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، بعد توقف التصوير فى شهر فبراير الماضى بسبب فيروس كورونا.

تم تصوير العمل فى حى المهندسين داخل مدينة الانتاج الإعلامي، كما تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل، في أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج السمنة والنحافة.

ملخص أحداث فيلم أحمد نوتردام

ويجسد الفنان رامز جلال شخصية طه الشاب الذي يعمل صحفيًا، ويعاني من مرض النحافة، ويتردد علي العديد من الأطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب لهذه النحافة المفرطة.

وبسبب ما يعاني منه "طه" يتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياته إلى أن يذهب للطبيبة "وفاء" التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.