لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

سيارات مستعملة

قبل شراء سيارة مستعملة يجب عليك فحصها جيدا في اماكن متخصصة ومن الهام ايضا ان تقوم اولا بتحديد الطراز قبل الشراء وفي بعض الاحيان لا يعلم المستهلك هل عمر السيارة أهم من المسافة التي قطعتها أم العكس وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .

بالطبع ان اي سيارة انقضى من عمرها 7 سنوات سيكون ثمنها أقل من أخرى عمرها 3 أعوام، كما أن سيارة قطعت مسافة تتخطى الـ 80 ألف كيلومتر بكل تأكيد ستكون أقل ثمناً من أخرى قطعت 30 ألف كيلومتر، فإيهما أكثر تأثيراً عند اختيار السيارة و شرائها

وضح خبراء السيارات أن المسافة التي قطعتها السيارة بالتأكيد أهم من عمرها بالسنوات، طالما لم يتخطى عمرها العشر سنوات وأوضح الخبراء أن جميع أجزاء السيارة لها عمر افتراضي محدد .

لذلك فأن سيارة عمرها سنتين قطعت مسافة 80 ألف كيلومتر ستكون أقل في السعر من أخرى عمرها خمس سنوات ولكن قطعت مسافة 30 ألف كيلومتر فقط، حيث أن السيارة التي قطعت مسافة كبيرة ستحتاج إلى تغيير غالبية أجزائها الحيوية لانتهاء عمرها الافتراضي، مما يكلف مبالغ طائلة.

و أهم ما يجب عليك الانتباه إليه قبل شراء سيارة مستعملة هو مدى اهتمام المالك السابق بصيانة السيارة والحفاظ على أجزائها المختلفة في الحالة الأمثل، مهما كان عمرها أو المسافة التي قطعتها.