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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. البيت الأبيض متفائل بمساعي مصر للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وواشنطن تعلن نتائج زيارة مبعوثها إلى القرن الأفريقي بشأن سد النهضة

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

مسئولون أمريكيون: البيت الأبيض متفائل بمساعي مصر للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
نقلت قناة "سي إن إن" عن مسئولين أمريكيين، أن البيت الأبيض يتابع عن كثب المساعي التفاوضية التي تقودها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح المسئولون الأمريكيون، أن البيت الأبيض متفائل بهذه الجهود بناء على اتصالات تجريها الإدارة الأمريكية مع مصر وشركاء آخرين في المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

تطور خطير.. إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي من سوريا
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا باتجاه إسرائيل، سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الاثنان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسئولين بالجيش الإسرائيلي، أن الهجوم المكثف على غزة قد يعجل بانتهاء العمليات العسكرية في القطاع.

وأوضح المسئولون العسكريون الإسرائيليون، أن الأهداف التي حققها الجيش الإسرائيلي في غزة أصبحت تسمح له بالتوقف في أي وقت.

تطور خطير.. إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي من سوريا

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تهنئة بعيد الفطر.. بايدن: من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا هنأ فيه المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر، معربًا عن تطلعه للمشاركة في حفل عيد الفطر المزمع إقامته بالبيت الأبيض غدا الأحد.

وقال بايدن في بيانه: "سعداء برؤية احتفالات العيد في جميع أنحاء العالم، لكننا نعلم أن الوضع في الأراضي المقدسة هذا العام يلقي بثقله على المسلمين في كل مكان، بما في ذلك مجتمعاتنا المسلمة هنا في الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن" "يحق للفلسطينيين - بمن فيهم أهل غزة - والإسرائيليين العيش بكرامة وأمن.. يجب ألا تخشى أي عائلة على سلامتها داخل منزلها أو مكان عبادتها".

الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية: تدخلوا فورا لوقف عدوان إسرائيل على غزة
أدانت الرئاسة الفلسطينية "عمليات القتل الوحشية المبرمجة" التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد الشهداء إلى 122 شهيدا في غزة، و10 شهداء في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التي سالت من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار هذه الممارسات الإجرامية، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.

نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية من أجل استعادة أمن إسرائيل
هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن اسرائيل ستفعل كل شيء للرد على الصواريخ ضدها متذرعا بأن الحملة التي تشنها قوات الاحتلال إنما هي من أجل استعادة الأمان على الأراضي المحتلة.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية: "سنوجه ضربات قاسية جدا لحماس وللتنظيمات الأخرى ونفعل ذلك". وأضاف: ضربنا أهدافا كانت موجودة تحت الأرض في قطاع غزة.

الخارجية الأمريكية تعلن نتائج زيارة مبعوثها لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانًا حول نتائج زيارة مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن فيلتمان أكد على التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل للقضايا الإقليمية الهامة بما فيها الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، والنزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، حتى لا يتم تقويض التقدم الذي تم إحرازه في السودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر.

وأضاف البيان، أن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا مخاوف السودان ومصر المائية حيال سد النهضة وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح القاهرة والخرطوم.

فلسطين إسرائيل غزة اثيوبيا سد النهضة

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