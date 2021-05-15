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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على رأي الأطباء في الحالة الصحية المتدهورة للفنانة نادية العراقية

الفنانة نادية العراقية
الفنانة نادية العراقية

كشف أدهم محروس ابن الفنانة نادية العراقية رأي الأطباء وتشخصيهم للحالة الصحية لوالدتهم التي تدهورت بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، ودخولها العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

تدهور حالة نادية العراقية 

ونشر أدهم محروس رسالة إلى والدته عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" فاضل 10 أيام على عيد ميلادك.. كل يوم الدكاترة بيحاولوا يفقدوني الأمل بسبب حالتك اللي بتدهور يوم عن التاني". 

واستطرد قائلا:"بس أنا واثق في عزتك وجلالتك يارب إنها هترجع وهنحتفل بعيد ميلادها ونشوف فرحتها تاني".

دخلت الفنانة نادية العراقية المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتدهور  حالتها الصحية سريعا ومعاناتها من صعوبات في التنفس بداية مايو الجاري، بعد معاناتها من جلطة في العين. 

وكشف ابنها أدهم محروس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تواجدها في مستشفى عزل بالهرم، وإصابتها بفشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري، وانخفاض نسبة الأكسجين.

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على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية العراقية

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ابن نادية العراقية يوضح لـ"صدى البلد" تفاصيل حالتها الحرجة

ووصف ابن الفنانة نادية العراقية في تصريحاته بأنها حرجة وتتعرض لانخفاض مستمر في نسبة الأكسجين، فيما قالت ابنتها منذ ساعات إن والدتها مازالت على جهاز التنفس الصناعي ولا تحتاج سوى الدعاء.   

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