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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

19 عاما.. حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها وسط أزمات حياتها المستمرة

حلا الترك
حلا الترك

تحتفل الفنانة الشابة حلا الترك بعيد ميلادها الـ 19، وسط أزماتها الأسرية المستمرة التي لا تنتهي بسبب علاقتها بوالدتها وزوجة أبيها. 

حلا الترك التي ولدت عام 2002، هي مغنية وممثلة بحرينية اشتهرت في الوطن العربي عقب مشاركتها المتميزة في برنامج المواهب Arabs Got Talent عام 2011.

قدمت حلا الترك العديد من الأغنيات منذ عام 2011، وحققت أعمالها مشاهدات بالملايين على موقع يوتيوب منها أغنية بابا نزل معاشه، عيش اللحظة، زهقانة. 

لكن شهرة حلا الترك وضعتها دائما في مصب اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلافاتها العائلية المستمرة مع والدتها ووالدها. 

بدأت أزمات حلا الترك بانفصال والدها محمد الترك عن والدتها السورية منى السابر، ثم زواجه من المغنية المغربية دنيا بطمة وإنجابه منها.

واجهت حلا الترك في البداية أزمات وخلافات مع دنيا بطمة، لكن وبشكل مفاجيء تركت والدها وانتقلت للعيش مع أبيها وزوجته، وابتعدت عن والدتها منى السابر. 

حاولت منى السابر استرداد ابنتها حلا الترك وأشقائها للعيش معها مرة أخرى، وتطور الأمر حد اللجوء للقضاء، لكن المغنية الشابة وقفت لها بالمرصاد، واتهمتها بسرقة أموالها. 

حصلت حلا الترك على حكم قضائي ضد والدتها بحبس لمدة عام ودفع مبلغ 200 ألف و300 دينار بحريني.

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اتضح أن منى السابر كانت تستغل شهرة ابنتها وثرائها للحصول على أموالها، وقالت في فيديو على السوشيال ميديا إنها كانت مضطرة بعد فشلها في الحصول على نفقتها من طليقها. 

 

حلا الترك عيد ميلاد حلا الترك دنيا بطمة منى السابر أغاني حلا الترك

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