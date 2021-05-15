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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: دراما رمضان ساهمت في زيادة الوعي بأهمية الأمن القومي المصري

الاختيار ٢
الاختيار ٢

  

 أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد راضي أن الدراما التليفزيونية في رمضان هذا العام وخصوصا مسلسل "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة" وغيرهما من المسلسلات التي ناقشت المخاطر التي تتعرض لها الدولة المصرية ساهمت في زيادة الوعي بأهمية الأمن القومي المصري والمخاطر التي يتعرض لها.


وقال راضي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن الدراما المصرية هذا العام استطاعت أن تجسد المخاطر التي تعرضت لها مصر في الفترات السابقة، وما زالت موضع وجود مما ساعد على المشاركة من قبل الشعب المصري بكافة أطيافه أن ينشغل بأهمية الأمن القومي المصري.


وأضاف أن مسلسل "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة" و"القاهرة كابول" والتي ناقشت فكرة التهديدات الأمنية والأعمال الإجرامية والأفكار المتطرفة التي تبنتها الجماعات الإرهابية ساهمت في اطلاع المشاهد على الكثير من الأحداث التي مرت أمام الجميع ولكنها لم تكن بهذا التجسيد والتفاصيل، منوها إلى أن تجسيد هذه الأحداث خلقت وعيا لدى المواطنين بأن المرحلة الراهنة والقادمة تحتاج إلى مزيد من التكاتف بين الشعب والدولة لمواجهة التحديات.


وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن مصر مرت بأحداث كبيرة خلال السنوات الماضية وأبرزها العمليات الإرهابية التي كانت تقف خلفها الجماعات المتطرفة والتي كانت تريد إسقاط الدولة المصرية، لافتا إلى أن وعي الشعب المصري وحرص قيادته على البلاد وأمنها استطاعا أن يحافظا على الدولة وأمنها القومي.


ونوه إلى أن هناك العديد من المخاطر الأمنية والحدودية التي تتعرض لها الدولة المصرية وساهم الشعب المصري العظيم وقيادته وجيشه وشرطته في الحفاظ على أمنها وحدودها، مؤكدا أن الشعب المصري لديه من الوعي ما يميزه عن غيره مما ساهم في الحفاظ على دولته.


ولفت راضي إلى أن الأحداث التي مرت بمصر كشفت أننا لدينا قوات مسلحة وطنية قوية قادرة على مواجهة التحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وكذلك لدينا شرطة مدنية قوية قادرة على التعامل مع المخاطر الأمنية وتواجه مؤامرات القوى الظلامية.


وشدد على ضرورة استمرار مثل هذه الدراما التي تعمل على صياغة مجموعة من الرسائل والكشف عن عدة حقائق وتوثيقها بهدف تنشيط الذاكرة عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للتصدي لمخطط إيقاع الدولة المصرية في مربع الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدا أن الشعب المصري قادر على مواجهة كافة التحديات والأزمات بفضل قيادته الحكيمة ووعيه الناضج.

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