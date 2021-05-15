حمادة هلال يقترب من التعاقد على الجزء الثاني من مسلسل المداح .. خاص

علم صدى البلد أن الشركة المنتجة لمسلسل " المداح" تتفاوض حاليا مع النجم حمادة هلال لتقديم جزء ثان من المسلسل في رمضان 2022.

ورحب هلال بطلب الشركة المنتجة حيث يتبقي فقط بعض الأمور والاتفاقات للاعلان عن العمل .

وقال حمادة هلال ، إن فكرة عمل مسلسل " المداح " كانت متواجدة منذ 6 سنوات، مؤكدا إنه طوال الوقت كان لديه رغبة فى عمل هذا المسلسل الذى يكشف الحقيقة بين الرجال الصالحين والذين لديهم مواهب من المشعوذين والنصابين

وأضاف هلال خلال لقائه في برنامج " صبايا الخير " المذاع علي قناة " النهار " ، أن فكرة المسلسل عرضتها أكثر من مرة حتي وصلت إلي بعض المؤلفين الذين استكملوا الفكرة وكانوا سر نجاح المسلسل وهناك من قال إن العمل سيكون شاقا لاحتوائه علي أعمال مشابهة لأعمال السحر .

وأوضح حمادة هلال ، أن فكرة عمل المسلسلات رزق مثلها مثل فكرة عمل أغنية وعندما جاءت الفرصة وعرضت علي المخرج أحمد سمير فكرتين لعمل مسلسل وكان منهما فكرة عمل مسلسل المداح وافق عليها وقمنا بتصوير المسلسل .

وتابع : هناك من يقول أننا نوجه الجمهور إلي الدجل والشعوذة ولكن فكرة المسلسل هي كشف حقيقة هؤلاء وكشف الفرق بينهم وبين الرجال الصالحين الذين يستعملون القرآن والسنة لافتا الى أن المداح هو من يمدح الله ويمدح الشيطان ويمدح الخير والشر وهذا معنى كلمة "المداح ".

مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.