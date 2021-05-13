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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج المداح: تديّن شعب مصر وروحانياته شجعني على تنفيذ المسلسل .. فيديو

حمادة هلال
حمادة هلال

قال أحمد سمير فرج مخرج مسلسل المداح ، إننا بدأنا في تصوير مشاهد العمل مؤخرا وهذا أعطانا فرصة لكشف جميع الأعمال الفنية المقدمة في رمضان وبعدها كان لدى الفنان حمادة هلال اسمان للعمل، وأعجبت بواحد منهما وهو "المداح ".

 

وأضاف أحمد سمير خلال لقائه في برنامج " آخر النهار " المذاع علي قناة " النهار"، أعجبت بفكرة عمل مسلسل المداح لأن الشعب المصري متدين بطبعه ومؤمن بكل ما لديه من روحانيات.

 

ولفت أن جميع الممثلين المشاركين في العمل عند قراءتهم لأول 5 حلقات أعجبهم العمل ووافقوا عليه.

 

وأوضح أحمد سمير، أن فكرة عمل المسلسل تكشف حقيقة وجود الرجال الذين لديهم البصيرة من الله في الصعيد وفي الأرياف وفي القري وهناك الكثير من الأشخاص يلجأون إليهم وهذا يحدث علي أرض الواقع وفي مجتمع رجال الأعمال أيضا.

 

وتابع : هناك فرق كبير بين الدجالين والمشعوذين وبين الأشخاص الذين لديهم موهبة وبصيرة إلهية وهناك شعرة بين الدجل والشخص المبروك واشتغلنا عليها في مسلسل المداح،  وهاجمنا النصابين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة، ومن يسمع اسم المسلسل يتكون لديه انطباع عنه غير الذى يقدمه العمل.

الفنان حمادة هلال الشعب المصري سمير فرج الدجل والشعوذة المصري الفن التوك شو

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