حمادة هلال: فكرة مسلسل المداح من 6 سنين وكانت رزق ليا.. فيديو

قال الفنان حمادة هلال ، إن فكرة عمل مسلسل " المداح " كانت متواجدة لدي منذ 6 سنوات، مؤكدا إنني طوال الوقت كان لدي رغبة عمل هذا المسلسل والذى يكشف الحقيقة بين الرجال الصالحين والذين لديهم مواهب من المشعوذين والنصابين .

وأضاف هلال خلال لقائه في برنامج " صبايا الخير " المذاع علي قناة " النهار " ، أن فكرة المسلسل عرضتها اكثر من مرة حتي وصلت إلي بعض المؤلفين الذين استكملوا الفكرة وكانوا سر نجاح المسلسل وهناك من قال إن العمل سيكون شاقا لاحتوائه علي أعمال مشابهة لأعمال السحر .

وأوضح حمادة هلال ، أن فكرة عمل المسلسلات عبارة رزق مثلها مثل فكرة عمل أغنية وعندما جاءت الفرصة وعرضت علي المخرج احمد سمير فكرتين لعمل مسلسل وكان منهما فكرة عمل مسلسل المداح وافق عليها وقمنا بتصوير المسلسل .

وتابع ، أن هناك من يقول أننا نوجه الجمهور إلي الدجل والشعوذة ولكن فكرة المسلسل هي كشف حقيقة هؤلاء وكشف الفرق بينهم وبين الرجال الصالحين الذين يستعملون القرآن والسنة لافتا الى أن المداح هو من يمدح الله ويمدح الشيطان ويمدح الخير والشر وهذا معنى كلمة "المداح ".