بسبب الأسمدة.. الفلاحين تحذر من تضرر 30 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن عددا كبيرا من مزارعي القصب في مركز ابوتشت بمحافظة قنا تقدموا بشكاوي للنقابة العامة للفلاحين يشكون من عدم وصول الأسمدة الصيفية لكافة الجمعيات الزراعية بمركز ابوتشت، لافتا أن عدم وصول الأسمدة لمركز ابوتشت سيضر بما يقارب 30 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب بمركز ابوتشت.

وأضاف عبدالرحمن أن أزمة توزيع الأسمدة تفاقمت في صعيد مصر في الفترة الأخيرة لاتجاه شركات إنتاج الأسمدة لتصدير الأسمدة طمعا في زيادة الأرباح وعدم التزامها بتوريد الحصة المقررة لوزارة الزراعة والتي يفترض أن تكون 55%من إجمالي إنتاجها مقابل حصول الشركات علي الغاز المدعم من الدولة وفي ظل تراخي وزارة الزراعة في المطالبة بالأسمدة من هذه الشركات و خروج بعض مصانع الأسمدة من الخدمة وتزرع شركات أخرى بتكبدها خسائر كبيرة فإن أزمة عدم وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها تتفاقم.

وأوضح عبدالرحمن أن وجود فرق سعر كبير بين السماد المدعم والسماد الحر يشكل عقبة كبيرة في إدارة توزيع الأسمدة حيث يشجع هذا الفرق بعض الموظفين علي الفساد.

وتابع أبو صدام أن سعر طن الأسمدة اليوريا المدعم يباع بـ 3290جنيها بسعر ثابت منذ سنوات للشيكارة بـ164.5 جنيه بينما يبلغ سعر البيع لنفس النوع في السوق الحر 4600 جنيه للطن.

وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بالعمل بأقصى جهد وسرعة لتوصيل الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا ضرورة تحرير أسعار الأسمدة للقضاء على الأزمة الموسمية للأسمدة.