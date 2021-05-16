عاجل
مطالبات لـ الجمارك بتكثيف الدورات التدريبية للمخلصين على منظومة التسجيل المسبق للشحنات نشرة فلسطين|إسرائيل تعترف : الهجمات الصاروخية من غزة لم تشهدها من قبل.. ومسؤولون بحكومة نتنياهو ينصحون بعقد هدنة مع حماس بوساطة مصر موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام انتداب مهندس المرور في تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل على طريق الفيوم القاهرة مساعد وزير الخارجية: سياسة إسرائيل المعتمدة على القوة أثبتت فشلها على تحقيق الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب الأسمدة.. الفلاحين تحذر من تضرر 30 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن عددا كبيرا من مزارعي القصب في مركز ابوتشت بمحافظة قنا تقدموا بشكاوي للنقابة العامة للفلاحين يشكون من عدم وصول الأسمدة الصيفية لكافة الجمعيات الزراعية بمركز ابوتشت، لافتا أن عدم وصول الأسمدة لمركز ابوتشت سيضر بما يقارب 30 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب بمركز  ابوتشت.

 

وأضاف عبدالرحمن أن أزمة توزيع الأسمدة تفاقمت في صعيد مصر في الفترة الأخيرة لاتجاه شركات  إنتاج الأسمدة لتصدير الأسمدة طمعا في زيادة الأرباح وعدم التزامها بتوريد الحصة المقررة لوزارة الزراعة والتي يفترض أن تكون 55%من إجمالي إنتاجها مقابل حصول الشركات علي الغاز المدعم من الدولة وفي ظل  تراخي وزارة الزراعة في المطالبة بالأسمدة من هذه الشركات و خروج بعض مصانع الأسمدة من الخدمة وتزرع شركات أخرى بتكبدها خسائر كبيرة فإن أزمة عدم وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها تتفاقم.

 

وأوضح عبدالرحمن أن وجود فرق سعر كبير بين السماد المدعم والسماد الحر يشكل عقبة كبيرة في إدارة توزيع الأسمدة حيث يشجع هذا الفرق بعض الموظفين علي الفساد.

 

وتابع أبو صدام أن  سعر طن الأسمدة اليوريا  المدعم يباع بـ 3290جنيها  بسعر ثابت منذ سنوات للشيكارة بـ164.5 جنيه  بينما يبلغ سعر البيع لنفس النوع في السوق  الحر 4600 جنيه للطن.

 

وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بالعمل بأقصى جهد وسرعة لتوصيل الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا ضرورة تحرير أسعار الأسمدة للقضاء على الأزمة الموسمية للأسمدة.

قنا وزارة الزراعة الجمعيات الزراعية أبوتشت مركز أبوتشت توزيع الأسمدة

ترشيحاتنا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد غدا.. وانخفاض الحرارة 7 درجات

الأهلي يتقدم بشكوى عاجلة لـ«الكاف» ضد حكم مباراة صن داونز

تعرف على حالات منح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة وفقا للقانون

تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. لحظة فتح معبر رفح استثنائياً لاستقبال المصابين |شاهد

بسبب الأسمدة.. الفلاحين تحذر من تضرر 30 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب

انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بـ 4 محافظات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوساطة مصر .. مسئولون إسرائيليون ينصحون بالتفاوض لعقد هدنة مع حماس

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع المغربي سفيان رحيمي

تغيير مكان جنازة الفنانة نادية العراقية

فتح معبر رفح البري أمام العابرين في اتجاه واحد

ولاد أصول وجدعان .. نضال الشافعى يعلق على أزمة مها أحمد مع كرارة و السقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ