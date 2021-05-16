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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. الحكومة توافق على فتح الحدود جزئيا اعتبارا من 1 يونيو

الجزائر.. فتح الحدود جزئيا اعتبارا من أول يونيو

صدى البلد

أعلن مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، إعادة فتح الحدود الجوية والبرية جزئيا، اعتبارا من أول يونيو القادم. 

وقالت شبكة تلفزيون "النهار" المحلية إن ذلك جاء خلال جلسة للمجلس ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون لبحث إمكانية فتح الحدود المغلقة بسبب جائحة كورونا.

ونقلت الشبكة عن بيان للرئاسة الجزائرية قوله: "بعد الاستماع إلى مداخلة السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تم استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية".

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وتابع البيان: "وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح يونيو المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة".

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