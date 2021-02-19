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أخبار العالم

الصين تمنح الجزائر 200 ألف جرعة لقاح كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال السفير الصيني لدى الجزائر لي ليان خي إن الجزائر ستتسلم في الأيام المقبلة 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم كهبة من بلاده.

وأضاف خي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بلاده ستواصل تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لتلبية الاحتياجات التي عبرت عنها الجزائر ومساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد من جانبه إن الجزائر ستتلقى في فبراير 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني و700 ألف إلى 800 ألف جرعة لقاحات في إطار آلية كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، على أن تصلها في وقت لاحق كميات أخرى.

وبدأت العاصمة الجزائرية حملتها للتلقيح يوم 30 يناير مع دفعة أولى من 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك. كما تلقت منذ ذلك الحين 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني.
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