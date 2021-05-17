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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في أول يوم عمل.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2021

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

سادت حالة من الاستقرار على اسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 17-5-2021، وطوال أجازة عيد الفطر المبارك، وسجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري ليسجل 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


بلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و  15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المصرف المتحد ،مصر ايران للتنمية" كما سجل نفس القيمة في بنك مصر.


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لللبيع في بنوك “ قطر الوطني الاهلي QNB، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربيـ،الاهلي المتحد، سايب،ِ عودة، الاسكندرية، الكويت الوطني، ABC، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري،ابوظبي الاول، HSBC”


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15,63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " وفا، بلوم ، المشرق،  الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي،مصرف ابوظبي الاسلامي، الاهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،العربي.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

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